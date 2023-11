Jessi Uribe mostró cómo quedó la fachada de su lujosa casa en Navidad

Jessi Uribe ya está en modo Navidad. A tan solo días de que comience diciembre, el artista santandereano decoró su hogar y contó de la forma en la que pasarán estas festividades.

El músico, esposo de Paola Jara, decoró la fachada de su casa con centenares de luces de colores. Así mismo con clásicas flores brillantes navideñas. En la entrada se ve un arco verde que la espacio a la entrada, y dos esferas navideñas inflables ubicadas en el jardín de su propiedad.

Paola Jara decoró la casa a ritmo de Rocío Dúrcal

La pareja ha estado compartiendo videos y fotografías de la forma en la que ha estado armando la Navidad con la ayuda de amigos. De hecho, el músico bumangués hizo público un clip, en su cuenta de Instagram, donde se ve a Paola interpretando La guirnalda, canción de Rocío Dúrcal.

“Hoy quería beber y le pedí a mi esposa que me cantara una canción que amo y ella me complació sin sabérsela bien y eso lo amé demasiado”, escribió el cantante de 36 años mientras la artista cantaba.

El video se llenó de comentarios de amor dedicados a la pareja donde los internautas le deseaban una feliz Navidad. Otros, por su parte, criticaron a la oriunda de Apartadó y a Uribe por cantar y grabar mientras uno de sus amigos armaba decoraciones, y algunos señalaron que Paola estaba desafinada y que su versión del tema no tenía nada que ver con el clásico de Rocío Dúrcal.

“La idea es adornar nosotros mismo la Navidad. No que otros lo hagan”, “Pero nada que ver con Rocío, te falta afinación”, “Necesitamos los éxitos de Rocío en voz de Paola, sería un hit”, “Que belleza de voz tiene tu esposa, felicidades. Son muy lindos”, “Debería grabarla, se le escucha divino”, “Simplemente hermosa y talentosa, sin duda con su voz llego a traer sentimiento a la humanidad”, “Qué voz tan preciosa. Me llevó a un nivel de paz y dulzura que no quería que dejara de cantar. Dios bendiga siempre esa voz y lo que logra transmitirnos. Bendiciones para ambos”, se lee en los comentarios.