Jessi Uribe le dio beso a una abuelita en tarima y la razón hizo llorar a sus fans

Jessi Uribe compartió, a través de sus redes sociales, el emotivo momento que vivió con una seguidora muy especial en Barquisimeto, Venezuela. En medio de uno de sus conciertos, el músico subió al escenario a una abuelita que le trajo recuerdos de su familia. Antes de dedicarle una canción y unas palabras, Uribe le dio un beso en la boca a su fanática.

“No pude lograr que mi viejita viera mi éxito, mi Dios se la llevó antes, pero sé que cuando canto y pasan estas cosas ella baja y me acompaña en el escenario. Un beso hasta el cielo, mi Sarita”, escribió Uribe junto al video.

La mujer que subió a la tarima a acompañar a Jessi se llama Aida Pimente, y logró captar la atención del artista por los gestos que le hacía desde el público. “Ven, que durante todo el concierto me has estado lanzando besos”, le dijo Jessi, invitándola al escenario. Con ayuda del equipo de trabajo del cantante, la mujer llegó a su lado.

También puedes leer: Bad Bunny habló de su Bad Bunny con Kendall Jenner: “no me interesa aclarar nada”

Ya sobre la tarima, Aida y Jessi se abrazaron y se dedicaron palabras de admiración. “Amén, amén”, decía Uribe ante los buenos deseos de la mujer, a quien brindó otro momento especial: “Le voy a dedicar una canción, de esas canciones que ya nadie dedica porque ahora todo es puro perreo”, dijo el músico, antes de entonar Pídeme la luna.

El santandereano interpretó aquella canción al lado de la abuelita, bailó con ella y la abrazó todo el tiempo. Su seguidora, emocionada, se secaba las lágrimas de emoción, que brotaron cuando estuvo en el escenario con uno de sus cantantes favoritos.

Te puede interesar: Laura Barjum y Diego Sáenz terminaron: así se despidió el presentador

La muerte de Sarita, la abuela de Jessi Uribe

Sarita, la abuela de Jessi, era uno de sus grandes amores. El cantante ha dicho en reiteradas ocasiones, que su fallecimiento ha sido una de las cosas más difíciles de su vida. El 13 de mayo de este año habló de Te recuerdo, el tema que escribió en su honor.

“Esta canción es muy dura, pero es real. Hay momentos duros en nuestras vidas, pero vivirán siempre como un hermoso recuerdo. Escribí esta canción para mi abuelita Sarita que en paz descanse. Besos hasta el cielo”, redactó.

En la letra de la canción, el intérprete exterioriza su dolor por la pérdida: “No alcancé a cumplir con lo que ella me pidió, tantos sueños juntos que hoy cumplo y no me vio. Pido tu perdón, mi madrecita, pero es muy duro, creo que no lo superaré. Mamá, ¿por qué me abandonaste? Yo no sé Dios mío, ¿por qué me la quitaste?”.