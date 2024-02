Jessi Uribe habló sobre lo que le molesta de Paola Jara

Jessi Uribe, uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia, ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo gracias a su potente voz y a sus canciones, que se han convertido en la banda sonora de quienes siguen sus pasos dentro de la industria musical.

El artista, que se hizo reconocido en el país, inicialmente, gracias a programas como La Voz Colombia y A otro nivel, hoy comparte su vida a amorosa con Paola Jara, una de las voces femeninas más poderosas del género popular que se hace en territorio nacional.

La pareja de cantantes han tenido una relación rodeada de algunas polémicas, especialmente, por el inicio del romance entre ambos, pues fueron de conocimiento público rumores de la supuesta infidelidad del bumangués, con la cantante, a su exesposa, Sandra Barrios.

El escándalo, sin embargo, se ha ido disipando, y aunque hay todavía quienes le recuerdan a Uribe lo ocurrido, hay otros internautas que festejan el amor de los intérpretes de Como si nada. Es de recordar que la pareja se casó el 14 de mayo del 2022.

¿Qué le molesta a Jessi Uribe de Paola Jara?

Recientemente, en una entrevista con Eva Rey, el artista habló de una de las cosas que más le molestan de su relación con su esposa. Según reveló, algo que ‘le saca la piedra, de la antioqueña es su carácter y las formas en las que, a veces, sostienen discusiones.

“Pao grita mucho. Habla muy duro, yo tengo una discusión cuando nos agarramos por bobadas y ella… Durísimo. Y yo: pero ¿por qué no podemos hablar? Ella habla durísimo, horrible”, confesó el creador de temas como La Culpa.

No todo fue negativo, por supuesto, de hecho, el músico confesó que lo que más lo enamora de Jara es su ternura y que ‘está muy buena’. Destacó, además, que todo el tiempo trata de ser muy detallista con ella, y que de sus partes favoritas del cuerpo de su esposa está su cara y el cabello.

¿Jessi Uribe y Paola Jara quieren hijos?

En la entrevista otorgada a la periodista europea, Jessi mencionó que desea tener más hijos, y que con Paola se encuentran trabajando en ello. Destacó que aunque ya tiene cuatro, que nacieron de su amor con su exesposa, no pierde la esperanza de tener uno más.

“Trabajamos a diario (...) no nos cuidamos. Yo sí quiero, me gustaría, yo tengo ganas. Ya yo soy papá, tengo cuatro hijos, dos niños y dos niñas, pero, sí, me gustaría tener otro”, aseguró.