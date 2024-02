Jessi Uribe habló de los difíciles momentos que vivió en su infancia

En la actualidad, Jessi Uribe es uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia. Su recorrido en la industria nacional, que comenzó gracias a programas de talento como La Voz Kids y A otro nivel, ha estado marcada de éxitos que lo tienen hoy, por ejemplo, nominado en dos de las categorías de los Premios Lo Nuestro.

El camino no ha sido fácil para el bumangués, incluso, él mismo ha mencionado que comenzó a trabajar como cantante en bares y en establecimientos similares para poder pagar las cuentas en su hogar. Recientemente, en una entrevista con la periodista Eva Rey, el intérprete de Dulce pecado recordó varios de los momentos difíciles que tuvo que vivir en su niñez y en su adolescencia a causa de la escases de dinero.

Puedes leer también: Video: así se veía Sofía Vergara cuando era presentadora de ‘Noticias Caracol’

Conmovido hasta las lágrimas, el esposo de Paola Jara mencionó que tuvo que rebuscarse maneras para poder comer cuando iba a estudiar, pues en varias ocasiones no tenía con qué llevar alimentos. Mencionó que le impresiona mucho pensar en ese niño que fue y las cosas que hizo para salir adelante.

¿Qué le pasó a Jessi Uribe?

“Le doy gracias a Dios porque me hizo olvidar todas esas cosas que me faltaron de niño. Yo tengo una que (...) No quería llorar (...) Recuerdo a ese niño, y lo que consiguió es hermoso. Muchas veces fui al colegio sin comer y los niños que estudiaron conmigo pues comían. Yo, sin pena, al que comía empanda le decía: ‘regáleme un muelazo’. Claro, yo era bonito, entonces a las niñas, con su empanada y yo: ‘¿me regala? y le doy un beso”, dijo en su charla con la comunicadora.

A su vez, mencionó en su conversación con el programa Desnúdate con Eva que recuerda todo con cariño y que no guarda recuerdo en su corazón en contra de nadie.

Te puede interesar: Yeferson Cossio se quitó los tatuajes de la cara. ¿Por qué?

Los comentarios de la publicación se llenaron de comentarios de apoyo por parte de fanáticos del artista. “Cosa bella de este gran ser humano, uno se merece todo lo que haga bien, mi cantante favorito”, “Mientras más conozco su historia, más lo admiro y lo respeto... Se merece todo lo que ha logrado, porque es ejemplo de perseverancia, determinación, fortaleza, constancia, y esfuerzo”, “Es hermoso. Un ser humano divino. Muy sencillo. Amo a este hombre, su música, su voz, su sencillez”, se lee en los mensajes.