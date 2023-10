Jessi Uribe contó cuánto ganaba antes de ser famoso

Jessi Uribe es uno de los artistas colombianos más famosos de la actualidad. Su participación en La Voz Colombia y A otro nivel, del canal Caracol, logró darle reconocimiento en la escena musical de Colombia. El cantante no ganó ninguno de los dos concursos, sin embargo, se convirtió en una de las figuras más sobresalientes del género popular.

Antes de alcanzar la fama, el bumangués hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograr su sueño. Además de presentarse en los programas mencionados, Jessi Uribe se dedicaba a cantar profesionalmente para eventos y fiestas. Su primer trabajo, de hecho, fue como vocalista de un grupo de mariachis que daba serenatas en Bucaramanga. Contó que ser vocalista era su trabajo y debía responder económicamente por su familia, pero que su sueño realmente no era ser artista.

¿Cuánto ganaba Jessi Uribe cuando era mariachi?

En una entrevista que concedida al podcast de Dímelo King, el artista reveló la cantidad de dinero que ganaba hace 20 años, cuando empezó a cantar siendo apenas un adolescente. “Me quedaban 10 lucas por serenata, pero yo era feliz. Porque yo, un chino de 15 años, semanalmente hacía 50 serenatas y me echaba 500.000 semanales. ¿Para un niño de 15? ¡Ja! Eso era una belleza, disfrutaba mucho. Ya luego uno empieza a cobrar más”.

Uribe contó que dejó de ser mariachi a los 22 años, pues ambicionaba lograr grandes cosas en la música y el ambiente a veces se tornaba pesado. “Quería cambiar, presentarme a realities, salir (...) Una vez estaba en una discoteca y una mujer me echó un trago de aguardiente en los ojos porque no lo recibía. Ese día me sentí de lo peor, muy mal y hasta el momento no volví a trabajar de mariachi”. Decidió entonces emprender su camino en la televisión.