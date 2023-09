Jenny López, novia de Jhonny Rivera, subió la temperatura al mostrarse en bikini

Desde que Jhonny Rivera presentó a Jenny López como su pareja, han sido miles de seguidores los que la joven ha ganado en redes sociales, donde suele publicar fotos y videos de su vida cotidiana. Tal y como sucedió en días recientes, cuando se mostró en traje de baño y disfrutando de un día en la playa.

Aunque este parecía ser uno más de tantos posteos, no lo fue gracias a que una gran cantidad de personas quedaron asombrados al ver las despampanantes curvas de López.

Como era de esperarse, los elogios no faltaron para la joven novia de Jhonny Rivera, cantante de música popular al que los internautas nombraron en los comentarios de dicha publicación.

“Con razón Jhonny anda tan enamorado”, “estás en la mejor etapa de tu vida, así que disfruta”, “tremenda mujer, por eso es que hay tantos con envidia” y “sin decir una sola palabra y tan solo con una imagen, Jenny le calló la boca a más de un criticón”, fueron algunos de los mensajes que recibió la también artista.

Es clave mencionar que las fotos en la playa de Jenny López fueron tomadas en medio del viaje que disfruta con Jhonny Rivera en Santa Marta. Y mientras ella recibe piropos por sus fotos, el risaraldense no para de recibir críticas porque, según sus seguidores, no se muestra tan cariñoso con la mujer de 20 años.

“Si nosotros no nos estamos acariciando públicamente ni en redes, y me atacan tanto, ¿se imaginan si lo hiciéramos? En el video de Acapulco, mi nueva canción, sí hay muestras de cariño porque la temática lo ameritaba, pues habla de una pareja enamorada, pero la idea no es alborotar más el avispero”, respondió el músico desde el balcón de la habitación en donde se hospeda con su pareja.

Jhonny Rivera y Jenny López viajan y cantan juntos, pero poco se les ve últimamente en redes sociales Fotografía por: Instagram Jhonny Rivera

La drástica decisión de Jhonny Rivera para frenar las críticas por su noviazgo

Por medio de una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, realizada por medio de Instagram, el cantante de música popular recibió el siguiente comentario de un internauta: “¿Te da pena presumir a tu novia?”.

Sin dudarlo, el intérprete de Empecemos de cero respondió de manera clara y contundente, dejando en claro que quienes hacen parte de la relación son ellos dos y no sus seguidores, por eso no están obligados a publicar fotos o videos juntos a diario. Además, advirtió que está cansado de las críticas que reciben por los 31 años de diferencia que se llevan, pues él tiene 51 y ella 20, por lo que tomó una decisión al respecto.

“Por supuesto que no me da pena presumirla, al contrario, me siento muy orgulloso porque es una mujer muy guapa y talentosa. Sin embargo, evito subir muchas cosas porque cada que publico algo se va una cantidad de gente a ofenderla y decirle cosas feas, y a mí también. Entonces sí lo hago, pero hay que respetar a la gente que no está de acuerdo y tiene su punto de vista”, fue la respuesta de Jhonny Rivera.