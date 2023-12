Novia de Jhonny Rivera recibió fuertes críticas por sensuales fotos en traje de baño

Jhonny Rivera y Jenny López sostienen una relación amorosa desde hace más de un año, aunque fue hasta hace pocos meses que ambos confirmaron la noticia. Sin embargo, el anuncio generó una gran cantidad de críticas en su contra, sobre todo, por la diferencia de edad entre ambos, pues la joven tiene 20 años y su novio está próximo a cumplir 50.

Te puede interesar: Jorge Rausch, de MasterChef, recordó cuando sus hijas lo llamaron “feo” y “gordo”

Jhonny Rivera y Jenny López tienen el respaldo de sus familias, pero no de muchos fanáticos Fotografía por: instagram jenny lópez

Fuertes críticas a novia de Jhonny Rivera por sensuales fotos

A pesar de que la pareja ha hecho caso omiso a los comentarios malintencionados, e incluso han procurado mantener su relación al margen de las redes sociales para evitar estos cuestionamientos, estos artistas continúan siendo fuertemente criticados.

Este 20 de diciembre, por ejemplo, la intérprete de música popular colgó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las que presumió su despampanante figura. Y aunque recibió una gran cantidad de elogios, no faltaron los mensajes de aquellos que aprovecharon la ocasión para destilar odio en su contra.

Entre los grotescos comentarios, que la Revista Vea se abstiene de publicar por su contenido, hubo quienes le sugirieron no publicar fotos con poca ropa por su noviazgo con Jhonny Rivera, pues consideran que es una falta hacia el músico risaraldense.

Puedes leer también: Manuel Turizo desató fuerte polémica por mostrarse besando a su mamá en la boca

A pesar de que no hubo respuesta a estas ofensas por parte de la cantante, ni mucho menos de su pareja, otros internautas salieron en su defensa y pidieron respeto hacia ella y su novio.

Novia de Jenny López ha pasado ratos amargos por los críticos

Por medio de unas historias de Instagram que López publicó en septiembre pasado, reveló lo que significó el proceso de hacer pública su relación con el padre de Andy Rivera, debido a la ola de críticas que comenzó casi de inmediato. Así mismo, confesó que ya se toma todo menos personal.

“Ahora me siento muy bien, muy tranquila, muy feliz y en calma. Creo que la marea ya bajó un poco, pero cuando todo esto se hizo público, no puedo negar que fue un poco difícil para mí entrar en redes sociales y encontrar gente un poco cruel con sus comentarios. Gracias a Dios, eso ya pasó”, señaló en aquella ocasión.

Tiempo después, Jhonny Rivera se mostró agotado de las críticas y dejó este contundente mensaje: “No me da pena presumirla, al contrario, me siento muy orgulloso porque es una mujer muy guapa y talentosa. Pero evito subir muchas cosas porque cada que publico algo se va una cantidad de gente a ofenderla y decirle cosas feas, y a mí también. Entonces sí lo hago, pero hay que respetar a la gente que no está de acuerdo y tiene su punto de vista”.