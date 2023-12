Novia de Jhonny Rivera reveló la inesperada razón por la que no muestra su casa

Aunque Jhonny Rivera y Jenny López se han alejado de las críticas hacia su relación, en especial, por la amplia diferencia de edad, existen muchos seguidores de la joven que tienen curiosidad por los detalles de su vida privada.

Por ejemplo, la pareja del cantante de música popular suele recibir comentarios de personas que le piden mostrar la casa en donde vive, teniendo en cuenta que todavía habita bajo el amparo de sus padres.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, aprovechó y silenció algunos cuestionamientos en su contra al resolver la duda sobre dónde vive Fotografía por: Felipe Marino

¿Por qué la novia de Jhonny Rivera no ha mostrado su casa?

La joven de 20 años dijo que no ha grabado un recorrido de su vivienda, para subirlo a las redes sociales, porque “no hay nada valioso ni curioso para mostrar”.

“Siempre les he comentado que yo no tengo nada que les pueda descrestar de mi casa. Yo no vivo en una casa lujosa ni nada de eso, lo hago en una casa normal con mis papás, en un barrio común y corriente de Pereira, entonces no sé qué les podría interesar de mi casa”, explicó Jenny López.

Por último, la novia de Jhonny Rivera aseguró que, quizá, se animaría a mostrar este tipo de detalles a través de redes sociales si viviera rodeada de excentricidades, “pero no es así”.

A través de estas palabras, la corista silenció los cuestionamientos de quienes dicen que está con el músico de 50 años por interés económico. Asív lo dejaron en evidencia los siguientes comentarios que recibió en su publicación: “Esperamos que con esto quede clara tu humildad y tus verdaderas intenciones”, “ya dejen de molestar a esta joven que solo intenta vivir su primer amor sin que los demás se metan”, “que sea novia de un cantante conocido no quiere decir que también deba exponer su vida” y “bien dicho, me alegra que seas firme y no te dejes doblegar”.

¿Qué se sabe sobre los padres de Jenny López, novia de Jhonny Rivera?

Tal y como ella misma lo ha manifestado en varias ocasiones, aunque jamás ha pasado necesidades, su familia no es adinerada ni posee una gran cantidad de tierra, como sí lo hace el intérprete de Empecemos de cero.

En cuanto a su madre, se sabe que se llama Marleny Valencia y ha respaldado en todo momento la relación amorosa de su hija. “Para nuestra familia y para mí, como mamá, el mayor interés es la felicidad de mi hija y si la felicidad la encuentra con Jhonny, bienvenido sea. Así que nosotros estamos felices al ver que ella está feliz”, expresó la mujer en una entrevista con la emisora Tropicana.

Carlos López, suegro de Jhonny Rivera y padre de Jenny López, es un poco más conocido que Marleny, pues es responsable de manejar la carrera profesional de su hija, quien se desempeña como corista de la agrupación musical de Jhonny Rivera.