Jenn Muriel reveló la verdad del supuesto encuentro con Yeferson Cossio

Yeferson Cossio y Jenn Muriel sostuvieron una relación sentimental por más de 10 años. La pareja era considerada una de las más estables de las redes sociales y, además, los generadores de contenido lucían siempre muy enamorados y con muchos planes.

Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio, pidió a sus seguidores que dejen en el pasado su relación con el 'influencer'. Fotografía por: Instagram

En febrero del 2022 confirmaron su ruptura, dejando sorprendidos a sus seguidores, pues, aparentemente, según las redes sociales, estaban muy bien. Durante varios meses se especuló sobre las razones que los llevaron a tomar esa decisión, entre ellas, una supuesta infidelidad del paisa con Aida Victoria Merlano, pero eso nunca fue confirmado por ninguna de las partes. Por el contrario, Cossio y Muriel demostraron que habían quedado como buenos amigos, aunque su relación llegó a su fin.

¿Yeferson Cossio y Jenn Muriel se reencontraron?

Meses después de la ruptura, el paisa presentó a Carolina Gómez, su nueva pareja sentimental, con quien se ha mostrado muy feliz. En los últimos días se viralizó una foto donde aparece el joven en un restaurante, y la compararon con otra imagen de Jenn, en el mismo lugar. Inmediatamente, se comenzó a rumorar que se habían reencontrado, pero la realidad es otra.

Por medio de su cuenta de Instagram donde tiene 6,9 millones de seguidores, Jenn Muriel aclaró que, aunque sí era el mismo restaurante, no estaban juntos. De hecho, se logró conocer que las fotos son de días diferentes. “Hoy me han llegado muchos mensajes sobre esto y baby no, hace muchísimo que no veo a mi ex y ni me acuerdo cuándo fue la última vez, así que no hubo ningún tipo de reencuentro y… Cada quien es libre de ir al restaurante que quiera”.

Jenn Muriel reveló que está enamorada

Luego de aclarar el supuesto reencuentro con su ex, un usuario le escribió que le veía un brillo en sus ojos, que le hacía pensar que ya había encontrado nuevamente el amor. “Por tu mirada supongo que estás enamorada, me salió con rima y todo”, le escribió su seguidor, a lo que ella contestó: “bueno, pues qué bonito que a través de mis ojos logres verlo, porque sí, estoy super enamorada... de mí misma, y enamorada de la vida”.

¿Cómo fue la primera cita de Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez?

Algunos seguidores del influencer se han preguntado cómo fue que nació el amor entre él y su actual novia. La pareja concretó una cita para realizar un video juntos, pero antes de conocerlo Carolina tenía otra impresión de él: “Al principio, aunque uno lo ve en redes así todo lindo con los perritos, sentía que era todo creído, que trataba mal a la gente en general y pensaba que era prepotente. Me encontré con una persona totalmente diferente a lo que yo pensé que era, súper atento, súper amable. Hacía preguntas muy interesantes, quería saber de mí, en ningún momento me presumió nada, fue una persona súper sencilla”. Después de algunas salidas y de conocerse mutuamente, comenzaron su relación sentimental y hoy en día están muy enamorados.