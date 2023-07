Jenn Muriel sorprendió a sus seguidores con una buena noticia: “Soy mamá”

Desde que terminó con Yeferson Cossio, Jenn Muriel tiene una gran cantidad de personas al pendiente de lo que ocurra con su vida personal, sobre todo en el aspecto de las relaciones amorosas.

Y aunque sobre nuevas parejas no ha habido movida alguna, la influenciadora sorprendió a su comunidad de seguidores con la noticia de que se convirtió en mamá.

La noticia la entregó Jenn Muriel a través de una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 7 millones de seguidores.

El anuncio causó alboroto entre sus fanáticos Fotografía por: Instagram

Sin embargo, no se trata de un embarazo o algo similar, sino que el título de madre se lo puso la propia creadora de contenido tras adoptar a “tres bebés”.

Lucía, Alfredo y Gerardo, son los nombres de tres orugas que Muriel recibió en su casa hace pocos días: “Las tengo en una bombonera”.

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña, la idea de tener estos insectos es presenciar y documentar sus procesos de transformación a mariposas. No obstante, quedó la duda de si las va a liberar cuando todo haya concluido o las llevará a algún lugar en específico.

“¿Saben qué es lo mejor de todo?, que ya me enseñaron a diferenciar entre machos y hembras, así que cuando se transformen voy a poder revelarles los sexos, para que estén pendientes”, dijo entre risas, como bromeando sobre las celebraciones de revelación de sexo que suelen hacer las mujeres embarazadas hoy en día.

Las reacciones de quienes siguen a Jenn Muriel en redes sociales no se hicieron esperar y hubo una gran cantidad de estos fanáticos que se llegaron a asustar, al pensar que la joven había adoptado a tres niños.

“Quedé fría cuando dijiste que eras mamá, pensé que era de verdad”, “cuidarlos esos días y luego ver cómo vuelan es una bonita experiencia, se las recomiendo” y “ella ama a los animales, como Yeferson Cossio”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Por qué terminaron Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

A pesar de que terminaron a mediados del 2022, fue hasta hace apenas unas semanas que la paisa decidió explicar por qué acabó su relación.

“Ambos queríamos cosas diferentes en nuestras vidas. Él quería vivir muchas cosas, pero yo como que siempre he sido súper centrada y quería una relación estable, pues lo soñé desde pequeña porque tuve el ejemplo de mis abuelos”, indicó en entrevista con Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, conocido en internet como La Divaza.

De igual manera, se refirió a cómo se sintió al ver el video de Yeferson Cossio besándose con Aída Victoria Merlano, tan solo unos días después de haber terminado con él.

“No estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero eran diez años... entonces a mí sí me llegó (...) Después de eso yo intenté arreglar las cosas, pero no se pudo porque entendí que... definitivamente no. Incluso, ambos intentamos buscar ayuda para salvar la relación, pero no se pudo”, concluyó en aquella ocasión.