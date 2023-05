En la madrugada del pasado lunes 01 de mayo, los jurados escogieron al ganador del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. El acordeonero Javier Matta Correa, quien estuvo acompañado de Omer Calderón Castilla, en la caja, y Odacyr, ‘El Ñeko’ Montenegro González, en la guacharaca, interpretó Jardín de Fundación, de Luis Enrique Martínez, tema con el que logró obtener el título del Rey Vallenato.

“Gracias al festival por esta oportunidad. A pesar de que dije que no lo volvería a intentar, decidí hacerlo una vez más, porque era un sueño y siempre debemos luchar por ellos”, dijo durante la coronación.

El jurado estuvo compuesto por el cajero Pablo López, Rey Vallenato 2018, Julián Mojica, Carlos Mario Zuluaga, David Racero y José Carreño, acordeonero y folclorista. Los acordeoneros finalistas fueron José Juan Camilo Guerra, Ómar Hernández Brochero, Javier Matta, Camilo Andrés Molina Luna, Jesús Alberto Ocampo y Enderson de Jesús Rada.

Sobre la final, aseguró: “esta ha sido una de las finales más duras, el nivel estuvo muy bravo, animo a mis colegas a que no desfallezcan, yo muchas veces dudé en venir, me desanimé incluso porque llegar a una final no es fácil y perderla es aún más duro, pero siento que Dios me estaba preparando para este momento. Estuve en el grupo de la muerte en la semifinal, pero eso me motivó mucho a sacar lo mejor de mi talento para lograr este triunfo”.

¿Quién es Javier Matta Correa, el nuevo Rey Vallenato?

Javier Matta Correa es un samario de 33 años. Durante dos años y medio fue el acordeonero de Jorge Oñate, pero no alcanzaron a lanzar un álbum juntos por la muerte del artista. Actualmente, hace parte de la agrupación de Jorge Antonio Oñate Dangond, hijo del ‘Jilguero de América’.

Es profesional en Marketing y Negocios Internacionales, aunque su verdadera pasión ha sido la música. Durante varios años intentó perseguir el sueño de coronarse como el Rey Vallenato de la categoría Profesional. Desde el 2008 estaba participando en esa categoría. Fueron más de 10 intentos hasta que, finalmente, logró su cometido. “En 2016 fui eliminado en la primera ronda, hubo un año en el que tuve una fractura en el dedo meñique de la mano derecha, son 10 intentos, ocupé el segundo lugar varías veces, mucha gente me llamaba Javier Segundo, otros me decían que no lo iba a lograr, pero siempre motivado y con la visión de que algún día lo lograría”, dijo para El Heraldo.

Desde que estaba pequeño comenzó a participar en festivales regionales. Poco a poco se fue ganado el título de uno de los mejores acordeoneros, hasta que llamó la atención de Jorge Oñate. “Esta corona va dedicada a Jorge Oñate, le doy las gracias por haberme abierto las puertas de su agrupación por más de dos años, por sus valiosos consejos, su familia también me respaldo y es gracias a él que hoy tengo una madurez musical”, afirmó.