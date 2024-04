Jamil Farah demostró respeto por la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Para nadie es un secreto que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, a pesar de terminar su relación amorosa, continúan siendo cercanos por el bienestar de Matías y Salvador, sus hijos.

De hecho, en cada cumpleaños de los pequeños suelen reaparecer juntos para cumplir con la promesa que hicieron de “dejar la relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque Fotografía por: Captura de pantalla

La muestra de respeto de Jamil Farah a la amistosa relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

El pasado 7 de abril se festejó el cumpleaños de Matías, el mayor de los hermanos Palomeque Cruz. Por supuesto, sus papás no dejaron pasar por alto la fecha y le celebraron con una fiesta temática.

Puedes leer también: Día a Día’ despidió a uno de sus presentadores ¿Por qué se fue y a dónde va?

En el festejo estuvieron presentes Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, quienes posaron juntos y sonrientes en las fotografías que quedarán para el álbum familiar.

Dichas imágenes fueron replicadas en las redes sociales de la presentadora, lo que permitió conocer la reacción de Jamil Farah, su novio, quien demostró respeto y aprecio con el ‘me gusta’ que dejó en la publicación.

“Me agradan mucho los tres por esa madurez tan enorme con la que afrontan todo”, “muy bonito Jamil, se merece un aplauso”, “ojalá yo pudiera hacer lo mismo” y “se nota que la relación de ellos se basa en el respeto y eso lo es todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el piloto sanandresano en una página de farándula que replicó su reacción.

Los planes entre Carolina Cruz y Jamil Farah

En charla con la revista Semana, la vallecaucana de 44 años habló sobre el tema del compromiso y los hijos con su actual pareja. Sin embargo, dejó en claro que están disfrutando de las primeras etapas de este noviazgo y pensar en ese tipo de responsabilidades sería algo precipitado.

“Nunca hemos hablado de eso, para nada (...) Seguimos en plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata”, agregó.

Te puede interesar: Novio de Karen Sevillano la defendió en medio de escándalo por agresión en ‘LCDLF’

Por último, Carolina Cruz expuso cuáles son los planes a corto y mediano plazo que tiene con Jamil Farah, quien se convirtió en su novio hace poco menos de un año.

“Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. (...) Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversando”, concluyó al respecto la también modelo y empresaria.