James Rodríguez puso en venta su millonaria casa y en redes la critican por fea

El futbolista cucuteño James Rodríguez, posee una fortuna impresionante y figura dentro de los famosos colombianos más acaudalados. Según los reportes de la publicación estadounidense Celebrity Net Worth el colombiano poseería una fortuna cercana a los 80 millones de dólares. El patrimonio de James, quien pasó su niñez en Ibagué, estaría conformado por propiedades en distintas ciudades, automóviles y negocios diversos que van desde cafeterías, centro deportivos hasta bebidas energizantes y productos de agroindustria.

La fortuna del 10 de la Selección Colombia ha sido aumentado año a año gracias a sus multimillonarios contratos con los diferentes equipos en los que ha jugado, como AS Mónaco, Porto, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos de Grecia, y más recientemente en el Sao Paolo, de Brasil.

Así se ve la casa que James vende en 11 mil millones de pesos... negociables

Dentro del renglón de los bienes raíces James posee una inmensa casa en Medellín, más exactamente en Envigado. El lugar diseñado y decorado a su gusto estaría en venta según una publicación de Instagram dedicada a la compra y venta de bienes inmuebles.

“Esta casa fue diseñado para una estrella la estamos vendiendo en 11 mil millones de pesos, negociables lo cual equivale a unos 3,5 millones de dólares”, comienza diciendo la representante de la oficina de finca raíz que aparece en el video promocional.

“Esta casa fue hecha para entretener”, continua mencionando otro de los representantes de dicha oficina y luego deja al descubierto los amplios y confortables espacios de la vivienda, que al parecer está desocupada desde hace varias semanas.

El material, que muestra las bondades de la mansión, deja ver que posee una cancha de fútbol sintética, una zona húmeda enorme una piscina romana, chimenea, amplias zonas sociales en las que se se nota un comedor enorme para entre 10 y 12 comensales, varias salas de estar y una área de BBQ o asados. Además un completo bar.

El área de la propiedad es de 3800 metros y tiene un área construida de 800 metros. Desde sus terrazas tiene una impresionante vista a la ciudad.

La publicación que naturalmente tiene cientos de like también generó comentarios sobre el diseño de la propiedad . Muchos ciudadanos digitales compararon la casa con un colegio y consideraron que quien construyó el bien no tenía gusto pues no se ve muy estética.

“Con toooodoooo respeto, por fuera parece un colegio. En términos arquitectónicos, no tiene carácter de vivienda”, “Porque estan vendiendo ese colegio abandonado”, “El diseño es muy feo”, “Eso se parece a mi colegio”, “Se ve como triste esa casa, tenebrosa” son algunos d elos comentarios de los cibernuatas.

