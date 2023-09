Jaime Lorente, de ‘La casa de Papel’, cargó contra Shakira: “Qué pereza das”

Shakira sorprendió en días recientes con su nueva canción El jefe, una colaboración con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida. Allí, la colombiana explora nuevos ritmos y sonidos, pero lo que más llamó la atención del público fue la letra, en la que parece enviar varias indirectas a Joan, padre de Gerard Piqué.

Este tema ha generado diversas reacciones entre los seguidores y detractores de la cantante, pues mientras algunos elogiaron su innovación, otros cuestionaron que haya ‘tirado’ de nuevo a su expareja y al padre de Milan y Sasha, sus hijos.

Uno de los tantos críticos de Shakira fue Jaime Lorente, actor de series como La casa de papel y Élite, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter, en la que cargó contra Shakira a través de un polémico mensaje.

Te puede interesar: Ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que ‘flechó’ a los televidentes

Fotografía por: Vía Instagram

¿Qué dijo el actor de ‘La casa de papel’ sobre Shakira?

El español de 31 años se expresó públicamente y ante sus millones de seguidores, horas después de que la artista latinoamericana estrenó El jefe, tema en el que dice: “Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura (...) Tienes todo para ser millonario: gustos caros, la mentalidad... solo te falta el salario”.

Así como lo hicieron miles de internautas, Jaime Lorente cuestionó a la barranquillera por la cantidad de indirectas que ha enviado a Gerard Piqué desde que terminaron su relación, por medio de sus más recientes canciones.

“¡Qué pereza das, Shakira!”, escribió el actor de La casa de papel, quien generó más de 20 mil reacciones entre su comunidad de seguidores, así como entre quienes se dedicaron a cuestionarlo y defender a la cantante de 46 años.

¿Sabías que el actor de ‘La casa de papel’ que criticó a Shakira también es cantante?

En 2020 inició su carrera musical con varios temas de rap y pop que muestran su lado más personal y creativo. Su primer sencillo fue Corazón, una canción que habla de sus sentimientos y de su forma de ver el mundo; y le siguió Acércate, un tema más sensual y romántico que cuenta con la colaboración de la cantante Sofía Ellar.

Puedes leer también: Zulma Rey cuestionó relación de Jim Velásquez y Alina Lozano respondió con toda

El más reciente lanzamiento de Jaime Lorente es Mirando al sol, una canción optimista y vitalista que invita a disfrutar de la vida.

A pesar de su destacada labor en la actuación, el artista nacido en Murcia hace 31 años ha declarado que la música es su proyecto más importante y que se siente como un niño pequeño con ella. Además, anunció que próximamente publicará su primer EP, titulado La noche, el cual estará compuesto cuatro canciones inéditas.