Jaime Lorente, de La Casa de papel, atacó otra vez a Shakira: “no debo a Hacienda”

El actor español Jaime Lorente, recordado por su personaje de Denver en la serie de Netflix La Casa de papel, se convirtió en noticia en días pasados luego de arremeter contra la cantante. Luego del lanzamiento de El jefe, la más reciente canción de Shakira, el actor aseguró que la intérprete ya daba ‘pereza’, al parecer, por las constantes referencias que ha hecho, en sus composiciones, acerca de su separación de Piqué.

“Qué pereza das, Shakira”, escribió Lorente en su cuenta de Twitter. El comentario, aunque generó algunas opiniones a favor, creó gran malestar dentro del grupo de fanáticos de la intérprete, por lo que rápidamente la publicación del actor se llenó de mensajes de internautas que defendían a la colombiana.

Te puede interesar: Moisés Angulo habla de la salud de su esposa: “Ya cesó la horrible noche”

Aunque seguidores de la intérprete de ¿Dónde están los ladrones? pensaron que la discusión había terminado allí, sin embargo, fue tan solo el inicio de un extenso intercambio de trinos en los que Lorente siguió manifestando su desacuerdo con la música de la barranquillera.

Hracias @AhmedJr por fin he encontrado el motivo de mis sufrimientos. https://t.co/5Ntr4uIWTQ — Jaime Lorente López (@jaimelorente) October 1, 2023

Jaime Lorente, de ‘La Casa de Papel’, volvió a atacar a Shakira

Una de las personas que defendió a Shakira destacó que, musicalmente, ella es mejor que el actor español, quien también se dedica a hacer canciones. “Qué pereza tu música, Jaime. Creído por La Casa de Papel, cosa que ya a nadie le interesa. Para hacer historia actuando te falta mucho y más aún lo que ha logrado Shakira en la música y para el mundo”, se lee en uno de los comentarios que Lorente decidió contestar.

“Mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda. Besos”, escribió el actor de 31 años al referirse a la situación legal que ha venido atravesando Shakira durante varios por supuesta evasión de pago de impuestos.

También puedes leer: Quién es la novia del Negrito de MasterChef: están cerca de casarse

“Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso. Jiji”, redactó el actor de la serie de Netflix Élite.

Estas, sin embargo, son algunas de todas las respuestas que redactó el también cantante. Quienes han seguido de cerca el conflicto se han dado cuenta de que Lorente ha bloqueado de sus redes sociales a quienes lo han cuestionado, así mismo, ha borrado trinos que hizo contra Shakira. El primer tweet que redactó contra la artista en el que decía que ella ‘daba pereza’, ya desapareció del perfil de Twitter del actor.