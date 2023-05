J Balvin reveló la graciosa razón por la que no publica en Instagram

José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo entero como J Balvin, inició su carrera artística a mediados de 2007. Ese año, el paisa lanzó su primer álbum musical, titulado Real, que le permitió darse a conocer a nivel nacional gracias a los sonidos y ritmos innovadores.

Desde entonces, el antioqueño no ha parado de cosechar éxitos que ha logrado tener en la industria musical, convirtiéndose en todo un referente para muchos artistas.

José ha tenido el orgullo y el pacer de representar a Colombia en diferentes escenarios a nivel internacional como El Super Bowl, la Semana de la Moda de New York, el Festival de Coachella y el festival Tomorrowland, por tan solo mencionar algunos grandes eventos del mundo.

¿Por qué J Balvin se alejó de las redes sociales?

Desde hace ocho meses, millones de seguidores de Instagram se han preguntado qué pasa con J Balvin, pues el artista desde un tiempo, no comparte ningún tipo de contenido con sus seguidores, acto que es inusual en el intérprete de Rojo, pues normalmente compartía varias fotos y videos al día de los proyectos en los que estaba trabajando en compañía de su equipo.

“¡Ey!, se me perdió la clave del Instagram (…) llevó como ocho meses sin publicar nada porque se me perdió la contraseña, ¡qué embarrada!”, afirmó J Balvin de manera jocosa en medio de un video compartido por su colega Farina.

“Como Feid ya no le escribe, ya no tiene nada que publicar”, “José te extrañamos demasiado, por favor regresa rápidamente, no nos olvides…”, “je je je antes no deba botado al hijo y no se da cuenta, ¿qué pasa José? Me extraña” y “Quiero ver al J Balvin que conquistó mi atención con su música de nuevo, ¡te extraño mi rey”, han sido algunos de los comentarios que se han generado en redes sociales, luego de viralizarse la razón por la que no ha publicado nada el papá de Río.