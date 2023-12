J Balvin habló por primera vez de las ‘tiraderas’ de Residente: “No vale la pena”

J Balvin y Residente protagonizaron en marzo de 2022 uno de los conflictos más sonados que la industria de la música latina ha tenido en tiempos recientes.

Producto de las diferencias que existen entre ambos cantantes, y que hasta ese momento eran desconocidas, el puertorriqueño dedicó unas fuertes palabras al colombiano en BZRP Music Session #49, su colaboración con Bizarrap.

¿Qué dijo J Balvin de Residente?

En aquella ocasión, el intérprete de Atrévete tocó varios temas personales de ‘El niño de Medellín’. Incluso, atacó al padre de su colega en una de las líneas que le escribió:

“Este blanquito de colegio todavía no entiende lo que es el privilegio, pero qué esperan de este fracasado, criado por su papá, un influencer frustrado”.

Y aunque en su momento el reguetonero paisa no contestó a las ‘tiraderas’, casi dos años después rompió el silencio y se refirió al hecho por primera vez. Lo hizo por medio de su cuenta de Instagram, en la que realizó una transmisión en vivo y dejó un contundente mensaje.

“Gracias a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé con tantos cuentos y tantas vainas. Y si se preguntan por qué no respondí, porque no vale la pena responder a eso. Toca dar un ejemplo. En valores, la ética está por encima del negocio. Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí”, comentó J Balvin ante miles de seguidores.

Por último, el intérprete de Mi gente mencionó que no tiene “necesidad” de compararse con ningún otro artista: “Cada quien hace un mundo y Balvin es Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra ¡Nadie me quita lo bailado!”.

¿Por qué iniciaron los problemas entre J Balvin y Residente?

Todo comenzó a mediados de septiembre del 2021, cuando el colombiano se manifestó en contra de la organización de los Latin Grammy, por considerar que no hubo suficiente representación del género urbano en aquella edición. Además, invitó a sus colegas a no asistir a la ceremonia de premiación.

Fue entonces cuando el boricua de 45 años contestó al paisa y despreció su talento musical al comparar sus canciones con un carro de comidas rápidas.

“Tienes que entender, José. Es como si un carrito de perros calientes se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot-dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, concluyó Residente.

J Balvin no se quedó callado, y pese a no enviarle un mensaje directo, aprovechó y sacó a la venta una línea de ropa con temática de hot-dogs. En ese momento, todo parecía haber quedado allí, hasta que el antiguo integrante de la agrupación Calle 13 sacó su canción con Bizarrap.