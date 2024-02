Son días emocionantes para J Balvin. El artista colombiano, que recientemente lanzó una canción con su colega Maluma llamada Gafas negra, está a puertas de comenzar una gira de concierto por Europa. Tras ausencia en los escenarios, para hacerse cargo de aspectos personales, como la crianza de su pequeño hijo Río, el paisa pretende regresar con toda su energía.

Recientemente, de hecho, para comenzar este nuevo reto profesional, el nacido en Medellín hizo públicas fotografías en su cuenta de Instagram con las que mostró su cambio de look. En las imágenes luce un cabello mucho más corto y teñido de un azul celeste. “El principio de mi nueva era, de reinventarme a mi manera y a mi felicidad”, redactó.

En medio de la expectativa del regreso del antioqueño, han llegado noticias desalentadoras a la vida de Jose, nombre de pila del cantautor. Según reveló en sus instastories, uno de sus seres queridos está atravesando varias afectaciones de salud. ¿De quién se trata?

Enzo, perro de J Balvin, está hospitalizado

Con una triste fotografía, el creador de temas como Ginza y Rojo mostró que su perrito Enzo está internado en un hospital. Al animalito se le vio conectado a una pequeña manguera, ubicada en su nariz, y con una de sus patas canalizadas.

J Balvin habla de la difícil situación que atraviesa: "Duele verlo en la clínica" Fotografía por: Archivo

“Enzito, todos de mandamos buena energía, pa’ que estés mejor. Es muy maluco estar enfermo, qué cosa tan horrible, te amo”, se le oye decir en una de sus historias de Instagram mientras lo acaricia. Así mismo, redactó que es difícil para él ver a su mascota en ese estado. “Duele ver al rey Enzo así, pero así es la vida”, escribió.

Según mencionó el empresario, ha compartido su vida con el perrito desde hace más de una década. “El Enzo tiene casi 120 años en vida de humano, casi 14 años conmigo. Está viejito mi rey. Duele verlo en la clínica porque no se puede mover”, relato sin mencionar el padecimiento que afecta al can.

Valentina Ferrer, pareja de Balvin, no dudó tampoco en enviar sus pensamientos positivos a Enzo y, a través de la misma red social, mencionó. “He’s getting better! (Está mejorando) Go my Enzo (Vamos mi Enzo) Está viejito pero para delante. Él es mi protector número 1″, afirmó la modelo argentina.