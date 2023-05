Iván Lalinde reveló detalles sobre su orientación sexual: “nunca he dicho sí”

Con más de veinte años en las pantallas colombianas, Iván Darío Lalinde Gallego es uno de los presentadores más queridos por los televidentes, el prensentador paisa se ha ganado el corazón de los colombianos gracias a sus sencillez, sensibilidad y buen corazón que muestra constantemente en sus proyectos y en redes sociales.

La vida sentimental de Lalinde es otro de los temas que más ha llamado la atención de sus seguidores, pues en las dos décadas que lleva en la industria del entretenimiento nunca ha presentado públicamente a su pareja sentimental. Ante las cámaras y los focos de atención, el presentador se ha limitado a hablar sobre su carrera, y de vez en cuando, sobre sus papás y hermanas. Desde entonces, se especula mucho sobre su orientación sexual.

¿Iván Lalinde habló sobre su pareja sentimental?

El año pasado, Iván Lalinde dio pocos detalles sobre su vida personal, sin decir el nombre, identidad o sexo de la persona, aseguró que hay alguien que lleva acompañándolo durante 17 años de su vida, con quien se siente feliz, enamorado y comprometido. Ahora, el nombre del presentador de Día a Día volvió a sonar tras ofrecer una entrevista donde habló de los rumores que indican que es gay.

El paisa de 49 años ofreció una entrevista al programa Desnúdate con Eva, de la periodista Eva Rey y contestó, por primera vez, detalles de su vida personal. “Tú nunca has tenido problema con reconocer tu orientación sexual, ¿te ha supuesto esto un problema en algún momento?”, le preguntó la española. Sin revelar mucha información, el presentador dio señales de su actual pareja. “Es que me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo. ¿Si me entendés? Nunca, nunca he dicho no, nunca he dicho sí. Nunca he negado nada en mi vida. Después de que mi mamá y mi papá supieron, todo me valió cinco”, expresó. Entre lágrimas, Lalinde recordó a su mamá Teresa Gallego, quien falleció el pasado 22 de diciembre, pues ella le dejó de hablar durante 20 días cuando se enteró de la orientación sexual del presentador.