Iván Lalinde recordó ‘travesura’ que hizo cuando fue mesero: “le dejé un recuerdito”

Iván Lalinde es, en la actualidad, uno de los presentadores más relevantes de la televisión nacional. Su papel como conductor del programa de talentos infantiles del canal Caracol, La Voz Kids, lo tiene al aire en la pantalla chica colombiana al lado de la reconocida Laura Tobón.

Su camino para llegar a donde está ha sido largo, de hecho, ha sido la cara sobresaliente de programas como El precio es correcto, El Desayuno, Asia Exrpress, Día a Día, entre otros populares proyectos audiovisuales.

Antes de estar en la televisión, sin embargo, estuvo desempeñando otras labores, entre ellas, ser mesero. Recientemente, en una entrevista con Juanpis González, personaje ficticio creado por el comediante Alejandro Riaño, el antioqueño se refirió a una de las anécdotas más particulares que tuvo que vivir dedicándose a aquella labor en un restaurante dedicado a la venta de hamburguesas.

Iván Lalinde se vengó de incómodo cliente cuando era mesero

“Sí, yo fui mesero cuando inicié la universidad, trabajé en ‘Primos’, una hamburguesería muy reconocida y había un man que llegaba siempre con la novia y me pedía un chacarero de aguacate y me decía: ‘Yo se lo pedí sin aguacate’, entonces me tocaba ir a la cocina y cambiárselo y siempre hacía lo mismo cada semana”, inició diciendo acerca de un incómodo cliente que lo llevaba al borde de su paciencia.

Fue un día que el paisa no aguantó más y decidió tomar venganza. Según contó, el cliente volvió a reclamarle por la misma situación de siempre, pero, frente a más personas, lo que hizo que se sintiera muy mal.

“Un día el señor llegó con un grupo de amigos y me hizo sentir como un jopo, yo llegué a la cocina y le eché sal y pimienta a la gaseosa y le dejé un recuerdito de mi ADN también en la comida, mi saliva, por supuesto (...) Se le comió todo, yo decía: ‘qué dicha, disfruta bebé’ Y esa fue la última vez que atendí ese señor, le dije a mi jefe: ‘Yo no vuelvo a atender ese señor porque se me sale el diablo que tengo dentro”, recordó el comunicador.