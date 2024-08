Issa Vásquez: biografía, edad y más de la influencer que se casó como Silvy Araújo

Este fin de semana fue tendencia la boda de Issa Vásquez y Juan Javier Guzmán, quienes llevaban 13 años de relación. La ceremonia se llevó a cabo el sábado 24 de agosto en Cartagena y ha sido muy comentada en redes sociales por el parecido que tuvo con la de Silvy Araújo. Los dos matrimonios fueron catalogados como los más lujosos del mundo de la farándula en Colombia durante este año.

Quién es Issa Vásquez y cuántos años tiene?

Issa Vásquez nació el 14 de enero de 1997 en Ibagué, Tolima. Actualmente tiene 27 años y se ha destacado por ser una de las influenciadoras y empresarias más reconocidas del mundo fitness y del estilo de vida saludable en Colombia. A través de sus redes sociales ha inspirado a sus seguidores a adoptar hábitos más saludables y a mantenerse activos con el ejercicio.

¿Quién es el esposo de Issa Vásquez?

La celebración de su boda comenzó el 23 de agosto con un cóctel en el Sofitel Legend Santa Clara, donde familiares y amigos cercanos disfrutaron de una velada mágica. La ceremonia principal se llevó a cabo en la emblemática Catedral de Santa Catalina de Alejandría, seguida de una recepción en el Teatro Adolfo Mejía, en Cartagena.

Entre los invitados, que fueron más de 300, se encontraban varias personalidades del entretenimiento colombiano, como Mabel Cartagena, Pautips, Calle y Poché, y el cantante Happy Bebé, hermano de la novia y quien, además, fue novio hace varios años de la también influenciadora Silvy Araújo. La boda fue un verdadero espectáculo, con una decoración impresionante y momentos inolvidables, como un show de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la Ciudad Amurallada.

Juan Javier Guzmán, ahora esposo de Issa Vásquez, es un empresario, Administrador de Empresas de profesión, experto en Digital Marketing, Sales Manager, Agricultura Sostenible y Alimentos saludables, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Issa lució un vestido de novia adornado con flores blancas, varias piezas de encaje y un peinado recogido, mientras que Juan Javier optó por un elegante esmoquin blanco combinado con pantalón negro.

“Te amo con mi alma, no con mi corazón, porque el corazón un día se apaga, pero el alma es eterna, así como mi amor por ti”, escribió la influenciadora en sus redes sociales.

Los internautas no han dudado en comentar en sus redes sociales; incluso, han comparado la boda con la de Silvy Araújo. “Felicidades. Que viva el amor siempre”, “a mí me encantó todo su hermoso vestido, su decoración tan actual, su naturaleza en todo, y lo más importante su felicidad es incomparable la de los dos, relaciones reales no de portada”, “muy parecida la de Silvy Araújo”, “demasiado divina”, “súper top esa boda”, “la novia más hermosa”, “que sean felices”.