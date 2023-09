Isabella Santodomingo reveló cómo se enteró de infidelidad

Isabella Santodomingo es una de las caras de la televisión colombiana que no se olvidan. La costeña, que participó en novelas como Solo una mujer, Eternamente Manuela, Tentaciones y Perro Amor, ahora dedica la mayoría de su tiempo a la literatura, otra de sus grandes pasiones.

Recientemente, la periodista hizo su aparición en el canal de YouTube de Ramiro Meneses, ganador de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, concurso gastronómico de RCN. El actor y director paisa, creador del programa Echemos un Paradito, invita a celebridades para charlar sobre diferentes temas. Cuando la también columnista charló con él, reveló varios episodios que han ocurrido en su vida amorosa, entre ellos, el momento en que se enteró que su entonces novio le era infiel.

¿Cómo se enteró Isabella Santodomingo que era víctima de infidelidad?

La artista contó que la historia de infidelidad sucedió cuando tenía 17 años. “Quedamos en salir, entonces me mandé a arreglar en un salón de belleza y quedamos en que él me recogía apenas estuviera lista. Nunca pasó por mí”, inició contando en su charla con su colega.

Isabella sospechaba que algo malo estaba ocurriendo y se contactó con sus amigas para ‘espiar’ a su entonces novio. La presentadora y sus acompañantes empezaron a recorrer algunos bares populares de Barranquilla, para ver si, por casualidad, lo encontraban. “Lo que en realidad estaba haciendo era echar ojo de sitio en sitio, pero jamás lo vi”, comentó la actriz de 55 años a Meneses.

Aunque su búsqueda no arrojó resultado, una conversación que tuvo al día siguiente la puso en la pista certera sobre el proceder de su enamorado. “Al otro día me marcó un amigo para preguntarme si yo había terminado con mi novio, le dije que sí, que, desde hace un mes, para ver que me decía”, recordó. Su interlocutor, que creyó en sus palabras, le dijo que había visto al joven, en Santa Marta, con otra mujer.

“No me quedé con la espina de verlo con mis propios ojos, así que me fui hasta el lugar y ahí me di cuenta de que él me estaba siendo infiel con su exnovia”, añadió la artista, quien también participó en la segunda versión de MasterChef Celebrity Colombia.

Aunque se dio cuenta de la infidelidad, Isabella contó que lo perdonó y volvió con él. En la charla recordó también que la situación se volvió a dar varias veces. La costeña, quien obtuvo el tercer lugar en Desafío: la aventura, en 2004, aseguró hizo una reflexión sobre las relaciones. “Descubrí que he sido muy boba, he debido hacer como JLO y quedarme con los anillos, porque siempre los devuelvo”, relató entre risas.