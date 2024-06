Isabella Santiago reaccionó al cruel apodo que Karen Sevillano le tenía en ‘LCDLF’

La actriz Isabella Santiago, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, volvió a llamar la atención de los televidentes del programa al confesar que, tras su eliminación, se enteró del apodo que Karen Sevillano le tenía, pero que nunca le dijo de frente.

Isabella Santiago en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

El apodo que Karen Sevillano le tenía a Isabella Santiago

En medio de una entrevista con la emisora Tropicana, a la venezolana de 32 años le preguntaron si alguno de sus compañeros la discriminó por ser una mujer trans.

“No, yo no sentí transfobia dentro de ‘La casa de los famosos’, no. El Canal RCN conmigo siempre ha sido muy respetuoso con ese tema y en el programa nunca sentí nada malo. Incluso, cuando estaba con las muchachas yo hablaba y les decía: ‘Oye, qué chévere me siento acá’; como que el tema no se tocaba y me trataban en femenino. Nunca hubo algo que me hiciera sentir que me estaban discriminando”, expresó.

A pesar de que no tuvo problemas por este tema durante su convivencia en el programa, Isabella Santiago admitió que se sintió muy mal al descubrir el sobrenombre que, sin saberlo, le puso Karen Sevillano para burlarse de ella frente a algunos compañeros.

“Cuando salgo es que la gente me empieza a contar: ‘No, Isabella, tú te volteabas y decían lo uno, lo otro. Te llamaban dizque ‘código salchicha’. Así me llamaba Karen, pero no era de frente, entonces yo vivía como en una mentirita, creyendo que todo estaba bien y al final resultó que no, pero ya me da igual”, concluyó en su charla con la estación radial.

Como era de esperarse, la declaración de Isabella desató una ola de críticas hacia Karen Sevillano por parte del público. Estos fueron algunos de los mensajes que los televidentes le dejaron a la influenciadora en redes sociales: “Yo nunca me di cuenta de eso, pero reafirma que a esa mujer le falta mucho respeto por los demás”, “ahora es cuando muchos abren los ojos y se dan cuenta de la verdad”, “me acuerdo de haber escuchado ese apodo tan horrible. Isabella nunca me ha caído bien, pero esos ataques no son justificables” y “gracias por exponer la verdad sobre Karen”.

La confesión sexual de Isabella Santiago sobre ‘La casa de los famosos’

En la entrevista con Tropicana, la también exparticipante de MasterChef Celebrity habló sobre qué tan complicado fue no tener relaciones íntimas durante los meses que estuvo en el programa.

“Es un tema que para mí es normal en mi vida cotidiana. Yo he durado siete meses sin tener sexo, casi un año. Por ejemplo, cuando grabé ‘Lala’s Spa’ trabajábamos todos los días, 12 o 13 horas diarias, entonces no había tiempo de eso (…) he durado casi un año sin tener sexo, entonces en la casa era como algo normal, no había esa necesidad. También es una cosa que, por mi proceso hormonal, hay un tema ahí con la libido sexual que se disminuye”, reveló.