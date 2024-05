¿Isabella Santiago de LCDLF ya se operó para cambiarse de sexo? Esto reveló

La semana pasada, la visita de Wendy Guevara a La casa de los famosos dio mucho de qué hablar. La ganadora del formato de convivencia en México llegó a ponerle picante a la casa con su extrovertida personalidad.

Te puede interesar: Isabella Santiago se pronunció luego de su expulsión de LCDLF. ¿Está furiosa?

Cristina Hurtado, Wendy Guevara y Carla Giraldo en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: instagram carla giraldo

La mexicana fue protagonista de múltiples momentos que no pasaron desapercibidos por los televidentes y usuarios en redes sociales. Entre ellos, se refirió al romance de Melfi con Nataly Umaña, afirmando que “¿No entiendo por qué mi comadre lloraba? Imagínate llorando y la ‘riata’ del otro adentro. No quiero justificar a mi ‘comadre’, pero es que ‘Melfi’ es un poco más chico, es un poco más inmaduro, y no lo pienso a mal, sino por toda la fiebre y calentura que quieres sacar, pues se metió ahí”.

Isabella Santiago reveló si ya se hizo la reasignación de sexo

En un momento, Wendy entrevistó a los participantes a una entrevista, donde les preguntó de todo. A Isabella Santiago no dudó en preguntarle sobre su cambio de sexo.

En medio de risas, le dijo: “ustedes siempre lo han querido saber. Es que yo creo que ya no tienes, ¿o sí? ¿No quieres decirlo? Si no quieres no hay ‘pedo’, porque yo sí tengo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Con un poco de timidez, la actriz, quien también hizo parte de MasterChef Celebrity, confesó que, por ahora, no se ha realizado la cirugía de cambio de sexo.

“Yo casi nunca hablo de eso, cuando chiquita hablaba menos. Siento que es algo muy privado, pero eso era antes, ahora ya estoy en un momento de mi vida mucho más maduro donde puedo decir que realmente aún no he hecho el proceso de cambio porque me pasó algo en el último año que fue que lo intenté por tercera vez y casualmente siempre pasaba algo que no hacía que sucediera”, dijo la actriz.

Después de intentarlo varias veces, Isabella reveló que ya aprendió a quererse como es. “Al final entendí que no es necesario porque la fuerza y vitalidad de este cuerpo en el que vine a nacer pues está ahí. Siento que si uno como persona trans corta esto pues acaba con la conexión directa. Entendí que no es necesario, que yo me puedo aceptar a mí misma tal cual y como soy”, puntualizó.

Los internautas han dejado una serie de comentarios, pues a muchos les sorprendió la respuesta de la reciente expulsada del reality de convivencia de ViX y RCN.

¿Qué pasó con Isabella Santiago?

La actriz fue criticada fuertemente por el aparente acoso que tuvo con Miguel Melfi, el pasado viernes en medio de la fiesta que tuvieron dentro de la casa donde hubo presencia de alcohol.

Vea también: Reacción de Julián Trujillo a eliminación de Mafe Walker es tendencia: “pobrecito”

Debido a eso, el ‘Jefe’ tomó la decisión de expulsarla de la competencia. Algunos televidentes y usuarios en redes criticaron al canal RCN afirmando que, si hubiese sido una mujer, el caso hubiera sido diferente, teniendo en cuenta que Isabella seguía con insistencia al panameño. De hecho, Karen Sevillano, La Segura, Camilo Pulgarín y Diana Ángel intervinieron para que lo dejara quieto.