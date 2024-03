Isa Sierra es eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’. “Me quería quedar”

El domingo 11 de febrero, el canal RCN realizó el lanzamiento de La casa de los famosos Colombia, reality show en que veintidós celebridades asumieron el reto de convivir en una elegante y sofisticada casa.

Isa Sierra es eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Hace unos instantes, el canal RCN emitió una gala más de eliminación de La casa de los famosos Colombia. En esta oportunidad Karen Sevillano, Juan David Zapata, Sebastián Gutiérrez, Diana Ángel e Isabella Sierra eran las celebridades que se encontraban en la placa y con grandes posibilidades de despedirse del reality show.

Luego del posicionamiento, evento en el que los participantes se manifiestan cara a cara las situaciones o actitudes que no les agrada el uno del otro; Cristina Hurtando anunció que, luego culminar el proceso de votación virtual por parte del público, se conoció que, la actriz y cantante Isabella Sierra era la cuarta eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Tras conocer el veredicto del público, la participante optó por agradecerle a todos los cibernautas que creyeron en ella y, por supuesto, a todos los televidentes que anoche a noche se conectaron para conocerla como persona. “Me siento muy feliz de todo lo que logre hacer en la casa. Mil gracias a mis compañeros por apoyarme en mi proceso personal; aprendí muchas cosas y de todos me llevo algo bonito. Me voy satisfecha porque fui auténtica y me gocé el proceso; sin embargo, me quería quedar”, señaló la joven artista.

Cabe mencionar que, tras el anuncio, miles de cibernautas manifestaron su punto de vista a través de redes sociales, algunos de manera positiva y otros no tanto; pues creen que la actriz no merecía despedirse de la competencia.

“Te buscaste tu salida por dejarte influenciar de karen 😢”, “Esa mujer ni se sintió en esa casa. La verdad, no sé ni porque es que es famosa”, “Excelente, esta era una de las arpias de la casa”, “Mejor que salió esa chica se estaba contaminando con esa Karen Sandra la segura la que chilla siempre ornela” y “Ahí se ve quien saca es el programa, esos que arman. Polémica, o tienen romance, no los sacan”, fueron algunos de los comentarios.

Luego de despedirse de sus compañeros y agradecerles a los colombianos, Isabella Sierra decidió nominar a la generadora de contenido digital y actriz Isabella Santiago para que esté en la placa de eliminación durante esta semana, hecho que asombró a más de uno.