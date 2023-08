‘Influencer’ gastó una millonada para convertirse en perro: “quería ser un animal”

Hoy en día, con el auge de las redes sociales, los generadores de contenido aprovechan esas plataformas para mostrar diferentes retos que terminan siendo tendencia a nivel mundial.

‘Toco’, el youtuber que se convirtió en perro

En las últimas horas se hizo viral la noticia de un youtuber japonés que gastó más de 10 mil euros, que equivalen a más de 60 millones de pesos colombianos, para cumplir su sueño de ser un perro de raza ‘Rough Collie’.

Se trata de un hombre conocido en las redes sociales como ‘Toco’, quien a través de una empresa de efectos especiales hizo un traje hiperrealista del animal. Quienes lo vieron no lograron hacer una distinción entre si era en realidad un perro o un hombre disfrazado de ese canino.

En su canal de Youtube documentó cómo fue el proceso para llegar a convertirse en un ‘Rough Collie’. El video ya cuenta con casi 7 millones de visualizaciones y miles de comentarios de los internautas, quienes quedaron impactados con el resultado. “Wow, impresionante”, “parece real”, “es la cosa más extraña y loca que he visto”, “las facciones de la cara son increíbles”, “un perro atrapado en cuerpo humano”, “completamente loco”.

En el clip se observa cómo en la calle las personas se asombran al verlo, se detienen y le toman fotos. “¿Recuerdas tus sueños de cuando eres pequeño? Quieres ser un héroe o un mago… Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de primaria que quería ser un perro y pasear al aire libre”, escribió.

¿Por qué el ‘influencer’ quería ser un perro?

El influencer, de quien se desconoce su verdadera identidad, afirmó que desde muy pequeño siempre soñó con convertirse en un perro. “Mi nombre es Toco, quería ser un animal y me hice collie. ¡Este canal te trae videos del collie más inusual de todos! Esta vez, finalmente puedo cumplir un sueño que tenía desde que era un niño: ¡convertirme en un perro y salir a caminar!”.

En una entrevista con The Mirror dijo que no le gusta revelar su identidad para que no piensen cosas extrañas sobre él. “Muy pocas veces se los cuento a mis amigos porque tengo miedo de que piensen que soy raro”. Al parecer, lo hizo porque en su infancia sufrió mucho bullying, y por eso quería vengarse con gruñidos con quienes lo molestaron.