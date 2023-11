Influencer brasilera falleció tras hacerse un procedimiento estético

Un fuerte golpe recibió el mundo de la creación de contenido para internet durante los primeros días de noviembre. La influencer Luana Andrade, de 29 años de edad, falleció en un hospital privado de São Paulo, ubicado en el barrio de Itaim Bibi, uno de los más exclusivos de la ciudad. Según reportes de la prensa local, sufrió un paro cardiaco. ¿Qué le pasó?

¿De qué murió Luana Andrade?

De acuerdo con la información publicada, la brasileña había llegado hasta al centro médico para someterse a una liposucción. Dos horas y media después de haber ingresado al quirófano, su corazón comenzó a fallar. El procedimiento para extraer grasa de su cuerpo terminó generándole una trombosis. Su condición era tan grave que fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos.

Te puede interesar: ‘Yo me llamo Celia Cruz’ arremetió contra Amparo Grisales: “no le gusta nada”

Su estado de salud nunca mejoró, y terminó con una embolia pulmonar. La joven, que también trabajaba como asistente de un programa de televisión en la cadena SBT, falleció el 7 de noviembre, a causa de las complicaciones que tuvo en su cuerpo. “La cirugía fue interrumpida y la paciente fue sometida a pruebas que revelaron una trombosis masiva. Fue trasladada a la UCI donde fue sometida a medicación y tratamiento hemodinámico”, comentó, de manera literal, el centro médico.

El novio de Luana Andrade está destrozado por la noticia

La noticia tomó de sorpresa a los seguidores de la generadora de contenido, quienes no dudaron en dejar mensajes de amor y condolencias en las publicaciones anteriores. La pareja de Luana, Joao Hadad, fue una de las personas que dedicó un extenso mensaje a su novia. Al lado de una fotografía en París, redactó una nostálgica carta.

También puedes leer: Foto: así se veía la “Barbie colombiana” antes de hacerse todas sus cirugías

“Estoy destrozado y viviendo mi peor pesadilla. Un pedazo de mí se ha ido. Con mucho pesar y mucho dolor en mi corazón me despido de mi Luana, mi princesa, mi hermosa. Pasé dos años a tu lado y no tengo palabras para expresar lo feliz que fui. Hicimos una hermosa historia y vivimos nuestros sueños intensamente. Más que una novia eres y siempre serás una compañera para toda la vida mi amor. Hoy es difícil entender los planes de Dios, y no sé cuándo y si alguna vez procesaré la ausencia que harás en mi vida y en la vida de las personas que amaron tu presencia. Eres mi sol, princesa, te pido que sigas cuidando de mí y de todos nosotros desde arriba. ¡Te amaré siempre y para siempre!”, escribió.