¿Infiel? Sebastián Yatra reveló impactante razón por la que no duran sus relaciones

Sebastián Yatra es un cantante colombiano que, además de sus éxitos, ha protagonizado varios titulares relacionados con su vida amorosa. En días recientes, por ejemplo, reveló el verdadero motivo por el que rompió hace casi 4 años con la argentina Tini Stoessel.

Ahora, en una nueva entrevista, el intérprete de Dos oruguitas se animó a contar por qué cree que sus relaciones de pareja no son duraderas. La razón sorprendió a su numerosa fanaticada.

Además, Sebastián Yatra reveló cuántas veces se ha enamorado. Fotografía por: AFP

¿Sebastián Yatra es un hombre infiel?

Esta fue la duda que quedó entre los seguidores del artista, quien aseguró que su relación más larga ha sido de un año porque, según dijo, ser fiel no es algo que se le pueda facilitar después de cierto tiempo.

De igual manera, reveló que tan solo se ha enamorado en dos ocasiones: de Tini Stoessel y de Aitanna, con quien terminó hace pocos meses.

“Yo siempre he sido fiel y mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel (...) Cuando uno está en una relación, te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”, aseguró Sebastián Yatra en charla con A solas con..., podcast presentado por Vicky Martín Berrocal.

Fue entonces cuando el antioqueño de 29 años se planteó la posibilidad de tener una relación abierta o con condiciones diferentes a las tradicionales.

“Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI (...) Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”, concluyó.

¿Cuándo terminaron Sebastián Yatra y Aitana?

A finales de noviembre del 2023, en entrevista con el programa de televisión Telediario, el músico colombiano puso fin a los rumores sobre su ruptura con la cantautora española. Según dijo, el amor se transformó y se convirtió en amistad tras pocos meses de relación.

“Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, comentó en aquella ocasión, lo que causó tristeza entre aquellos que tenían mayores expectativas en esta pareja.

Cabe mencionar que por ahora no se conocen las razones de la ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana.