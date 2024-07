¿Indirecta para Andrea Valdiri? Richard Ríos sorprendió al responder picante pregunta

La popularidad del futbolista colombiano Richard Ríos va en aumento, no solo por su desempeño en la Copa América 2024, sino también por su atractivo físico y actitud frente a las cámaras. Razón por la cual volvieron a tomar relevancia unas declaraciones que hizo sobre Andrea Valdiri.

¿Qué tienen que ver Andrea Valdiri y Richard Ríos? ¡Te contamos! Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Instagram Richard Ríos | Edición Revista Vea

¿Qué dijo Richard Ríos sobre Andrea Valdiri?

En medio de una entrevista que su consultorio odontológico compartió en Tiktok, el jugador de la selección Colombia participó en una ronda de preguntas tipo ‘pin pon’, en la que se debe responder de forma rápida y concreta.

Fue entonces cuando a Richard Ríos lo consultaron sobre cuál cree que es la mujer más linda de Colombia. Lo que sorprendió en la respuesta del joven de 24 años fue cuando, sin titubeos, mencionó a “Andrea Valdiri”. En la charla, publicada en diciembre pasado, también quisieron saber sobre si estaba soltero o tenía novia, aunque prefirió no resolver esa duda.

“¿Qué se aplica ‘La Valdiri’? Yo también quiero que Richard me eche los perros”, “apenas porque a ella le gustan menores y jovencitos”, “él ya dijo que le gustan más las colombianas que las brasileñas y también que le parece atractiva Andrea ¡Ojito ahí!” y “creo que no lo dejaron pensar mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video en cuestión.

El nuevo negocio de Andrea Valdiri

Valdiri Fitness es el nuevo emprendimiento de la bailarina y empresaria barranquillera. Su propósito es ayudar a quienes necesitan tomar decisiones para un mejor bienestar integral.

Según contó en sus historias de Instagram, el programa incluye una rutina de entrenamiento, guía de alimentación y algunas sorpresas relacionadas con su fuerte: el baile. A través de este proyecto, Andrea Valdiri prometió a sus usuarios bajar de peso en 30 días, cumpliendo sus rutinas de baile y entrenamiento físico.

Las críticas en contra de este nuevo negocio no se hicieron esperar, pero la influenciadora costeña no se quedó callada y respondió a los cuestionamientos en su contra.

“¡No entiendo por qué la gente es tan egoísta y envidiosa! Cada vez que yo lanzo un producto o algo al mercado, como el tema de los labiales y ahora estos del entrenamiento, siempre sale alguien al que no le gustan mis triunfos (...) Hay un chico en Colombia que, cada vez que yo hago mis retos o mi motivación, siempre sale a criticarme. No es de profesionales solamente comer libro. Me parece antiético que tú hables de otros profesionales, pues tengo un equipo espectacular, lleno de profesionales capacitados. No son uno, somos muchos”, expresó Andrea Valdiri con evidente enojo.