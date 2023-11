Índigo ama la música de Camilo, pero no sabe que su papá es quien canta

El 6 de abril del 2022 Camilo y Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner, cumplieron uno de sus más grandes sueños como pareja: ser papás. Índigo nació en su casa en Miami y una doula fue la encargada de atender el parto, que sucedió en el agua. En las redes sociales, la pareja de artistas comparte muchos detalles de su vida, pero durante mucho tiempo se negó a mostrar el rostro de su primogénita.

En julio de este año, un paparazzi publicó las primeras imágenes de la carita de la nieta de Ricardo Montaner. Camilo dijo, en Instagram, que él y su esposa habían creído en la buena fe del fotógrafo, que les prometió que no divulgar el material.

Índigo no sabe que Camilo es quien canta sus canciones favoritas

En una entrevista el intérprete de Manos de tijera concedió al programa español El hormiguero, contó algo particular de su hija que enterneció, no solo a los asistentes en vivo, sino también a los seguidores de Echeverry. El músico contó que su hija ya tiene un cantante favorito, pero que la pequeña no se ha dado cuenta de que su artista de preferencia es su propio padre.

“Mira, mi hija tiene una situación. Sus canciones favoritas son las canciones de un tipo que se llama Camilo, pero ella, es muy raro, ella todavía no asocia que yo vengo siendo Camilo. Entonces, cuando estamos en la casa, y yo agarro la guitarra, y le canto su canción, la que le escribí (Índigo), ella dice: ‘no, no, no, Camilo’. Entonces va al speaker y le dice ‘pon Camilo’, entonces suena Camilo y ella dice: ‘esto es lo que yo quería”, dijo entre risas.