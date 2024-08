Incómoda reacción de Andrea Valdiri cuando le preguntan por Felipe Saruma, su ex

La relación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue una de las más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia. Los creadores de contenido iniciaron su romance semanas antes que la bailarina diera a luz a Adhara, su hija menor.

La pareja llegó a ser catalogada como una de las más estables y admiradas de la farándula en Colombia, pues en redes sociales aparentaban estar muy enamorados. De hecho, Saruma se ganó el cariño de millones de seguidores, pues, asumió el rol de padre con Adhara, luego que La Valdiri iniciara un proceso legal con Lowe León por la paternidad de la niña.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Fotografía por: Instagram

El 16 de abril del 2022 los influenciadores se casaron en medio de una lujosa celebración que contó con la presencia de algunos famosos como Epa Colombia, Mr Black y Yuranis León, su esposa, entre otros. Sin embargo, a finales del año pasado se comenzó a rumorar que ya no estaban juntos, porque no se habían vuelto a dejar ver en sus redes sociales como acostumbraban. Semanas después, ambos confirmaron la noticia de su separación, dejando a sus seguidores completamente sorprendidos.

¿Qué piensa Andrea Valdiri de Felipe Saruma?

Recientemente, la creadora de contenido fue entrevistada por Dímelo King para su canal de YouTube. Allí, el entrevistador la cuestionó sobre varios temas de su vida personal y profesional.

Cuando le preguntó sobre el fin de su matrimonio, Andrea Valdiri reaccionó de manera inesperada, evidenciando que, aparentemente, no le gustó la pregunta. “¿Tú me vas a preguntar de la chu… mía o de la carrera? Porque si es así, me paro y me voy. Si yo hablo, está mal y si no, también. El tiempo lo dirá todo, yo corto las vainas de raíz y mis relaciones no se han dado. La gente me juzga, pero no es un tema de si me dura o no me dura, es un tema de si yo me siento feliz. Lo bonito se debe recordar y ya”, dijo evidentemente incómoda con la pregunta sobre Felipe Saruma, su exesposo.

Hace un tiempo, un usuario le preguntó sobre la posibilidad de volver con Saruma, pues muchos guardaban la esperanza de volverlos a ver juntos. “No, yo no vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé ¡Qué pena! Tantas personas en el universo para conocer y tú... no, no, no me gusta”, respondió.

De igual manera, cuando le preguntaron sobre qué había ocurrido con él, respondió: “¿Que qué pasó con el amor? Yo siento que no quiero nada con el amor, el amor es mi enemigo. Yo siento que el amor es de momentos y me refiero a las parejas (...) Yo no quiero que el amor toque a mi puerta ¡No quiero nada con el amor! ¡Aléjate de mi vida!”.