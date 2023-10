Imitadora de Rosalía en ‘Yo me llamo’ hizo llorar a Amparo Grisales

Cada vez falta menos tiempo para conocer al ganador de Yo me llamo, el programa de talentos de imitación musical del canal Caracol. Día tras día, la competencia se pone más exigente y los jurados escogen a los concursantes que se acercan más a ser doble perfecto de su artista. El programa, que siempre está lleno de muchas emociones, transmitió un emotivo momento vivido entre Amparo Grisales, integrante del panel de expertos, y la imitadora de Rosalía.

En el capítulo del martes 24 de octubre, la artista interpretó la canción La Catalina, tema interpretado por Rosalía, que es originalmente del músico flamenco Manuel Jiménez Martínez de Pinillos. Mientras la imitadora cantaba, ‘la diva de Colombia’ comenzó a llorar y a hacerle señas de que la había erizado, expresión que la juez usa para decirle a los imitadores que lo que están haciendo muy bien.

¿Qué le dijo Amparo Grisales a Rosalía?

“La amo. La amo. O sea, lo que acabas de hacer es una cosa impresionante. La voz, donde te queda tan expuesta (...) solo con guitarra, es el flamenco, a pleno, el flamenco de calle (...) el sentimiento, eso fue lo que me hizo llorar, le pusiste un sentimiento. Es una música que a mí me llega mucho, porque yo ya dije que tengo raíces flamencas y sevillanas por mi mamá (...) fue tan hermoso que no tengo palabras (...) se te entendió todo, desde el corazón”, dijo la manizalita entre lágrimas.

Te puede interesar: Carla Giraldo confesó cómo la afectó ‘MasterChef’: “me morí por dentro”

Pipe Bueno, otro de los integrantes del panel, comentó que la canción de la imitadora era una especie de arma de doble filo, porque, o lo hacía muy bien, o muy mal. Para el cantante caleño de música popular, la joven se lució en su presentación. “La interpretación que hiciste fue impecable (...) maravilloso Rosalía, te felicito”, manifestó.

César Escola, finalmente, comentó que la presentación había estado llena de matices, y que eso había enriquecido el performance. “Fue sentimiento puro a la interpretación. Te felicito, Rosalía. Gracias por ese regalo”, detalló el músico argentino.

También puedes leer: Sasha, hijo menor de Shakira, enterneció las redes al bailar ‘La pollera colorá’

Rosalía se ganó diez millones de pesos

La actuación de la imitadora de la cantante española fue tan bien calificada, que fue la ganadora de diez millones de pesos. Su presentación fue evaluada por la inteligencia artificial que hoy acompaña al programa a través de un personaje llamado Symphony, quien le dijo a ‘Yo me llamo Rosalía’ que ella era la ganadora y que podía escoger uno de los bustos ubicados detrás de los jurados para saber cuánto dinero se llevaría a casa.

La artista escogió el busto de la concursante que le daba vida a la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Comentó que la había elegido porque, mientras estuvo en la competencia, fue un gran apoyo para ella. Dentro de la pequeña estatua estaba la cifra mencionada.