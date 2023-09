Imágenes: Piqué, el ex de Shakira, feliz y de vacaciones con Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía decidieron tomar unos días de descanso y las fotografías de su viaje no solo se convirtieron en tendencia, sino que provocaron opiniones divididas entre los fans de Shakira y los seguidores del exfutbolista y la relacionista pública.

Croacia fue el destino escogido para disfrutar del sol y el agua. Clara y Gerard no estuvieron solos, pues Monserrat Bernabeu y Joan Piqué, ex suegros de Shakira y abuelos de Milan y Sasha, fueron sus compañeros de viaje.

Aunque muchos cibernautas ponderaron la anatomía de Clara Chía, otros opinaron que Shakira se ve mejor. Fotografía por: THE GROSBY GROUP

Los paparazzi no perdieron un solo detalle de estas vacaciones, y se deleitaron con las muestras de cariño entre el ex futbolista de 36 años y la relacionista pública, de 24. Tampoco pasó inadvertido el bikini color oliva de Clara, que ha provocado todo tipo de comentarios por su anatomía, pues mientras unos ponderan su físico y tono de piel, otros mencionan que Shakira, que tiene dos hijos, se ve mejor y tiene más curvas. Los cibernautas también manifestaron que cada día se evidenciaría más que la joven buscaría parecerse a la ex de su pareja.

Shakira no fue cercana a su suegra, Clara Chía, sí

Ajenos a todo lo que sucede a su alrededor, Chía y Piqué practicaron deportes acuáticos y demostraron que estaban muy sincronizados. Según Vamos a ver, solamente el alquiler del yate donde recorrieron, en familia, la costa de Croacia durante una semana costó aproximadamente 7000 euros por día. El barco, fue el escenario perfecto para que el ex jugador del Barcelona y su joven pareja vivieran momentos románticos, pero también para que Clara y la doctora Monserrat Bernabeu, la mamá de Gerard, tuvieran amenas conversaciones, mostrando así que tienen una buena relación, una situación al parecer, muy distinta a la vivida con Shakira, pues se dijo que durante los años que la barranquillera fue su nuera, nunca lograron tener una cercanía real. La abuela de Milan y Sasha y la cantante barranquillera fueron captadas por los fotógrafos en medio de situaciones que evidenciaban la tensión entre ellas.