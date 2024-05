Imágenes: ¿Ganadora del ‘Desafío’ está saliendo con participante de LCDLF?

El Desafío y La casa de los famosos son dos de los realities más vistos por los colombianos. Los televidentes han escogido a sus participantes favoritos y muchos de ellos siguen dando mucho de qué hablar, pese a que ya hayan salido de los programas.

¿Qué pasa entre Juan David Zapata y Alejandra Martínez?

Juan David Zapata, exparticipante de La casa de los famosos dio mucho de qué hablar por su breve romance con Sandra Muñoz, quien salió eliminada el mismo día que él.

El paisa fue criticado pues él es mejor que la modelo. Sin embargo, en los últimos días que estuvo en el reality fue claro en decir que no quería nada más con Muñoz.

Zapata, quien también hizo parte del Desafío The Box 2021 fue visto en las últimas horas con Alejandra Martínez, ganadora del Desafío The Box 2023, encendiendo las alarmas en algunos internautas, quienes de una vez imaginaron que podría existir entre los dos algo más que una amistad.

“¿Adivinen con quién voy?” dijo la ganadora del concurso de Caracol Televisión, mientras mostraba con su celular a su amigo Juan David. Enseguida, la modelo agregó: “con Juanda, el ‘encanta monas’. Ojalá no me vaya a enredar”, dijo entre risas.

Aunque en las imágenes no se observa nada comprometedor, algunos internautas creen que podría haber una posibilidad en que los exparticipantes del Desafío The Box y La casa de los famosos pudieran iniciar un romance.

¿Qué enamoró a Sandra Muñoz de Juan David Zapata?

Aunque al comienzo, Sandra Muñoz y Juan David Zapata se mostraron muy cercanos, con el paso de las semanas se fueron distanciando. En una oportunidad, frente a las cámaras del reality de convivencia, la modelo habló sobre cómo inició su romance con Juan David.

“Yo le entregué mi celular a la producción, quedé completamente incomunicada, yo entre y dije que estaba en una relación, pero sabíamos que esta relación no iba para ningún lado. Cuando entro a ‘La casa de los famosos’ empecé a escuchar a las dos, tres semanas: ‘Sandra que tú le encantas a Juan David’. Entonces, en algún momento yo me puse a pensar: ‘Por qué me voy a quitar la oportunidad de conocer a una persona de intentar algo nuevo, si seguramente mi expareja en este momento está empezando una relación. Juan es un muchacho físicamente agradable, simplemente me dejé halagar, me dejé enamorar”.