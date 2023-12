“Hoy me tocó a mí”: Lorena Meritano fue víctima de robo en Bogotá

Lorena Meritano es una de las actrices más reconocidas en Colombia. La nacida en Concordia (Argentina), comenzó su carrera actoral en su país natal, donde hizo parte del elenco de Prisionera de amor, producción de 1994. En Colombia, alcanzó gran reconocimiento por sus roles en El auténtico Rodrigo Leal y Pasión de Gavilanes, novela donde personificó a la villana Dinora Rosales,.

Robaron a Lorena Meritano en Bogotá

La artista de 53 años, que suele compartir varios detalles de su vida en redes sociales, recientemente redactó un hilo de mensajes en su perfil de X, antes Twitter, donde comentó que fue víctima de robo en la madrugada del martes 19 de diciembre.

Según comentó, se encontraba en Bosque izquierdo, un tradicional sector de Bogotá cuando fue interceptada por hombres que querían asaltarla. La también actriz contó que iba acompañada de un amigo y de Fidel, su perrito de raza Yorkshire, cuando ocurrió el violento hecho.

“Nos acaban de asaltar en Bogotá. Dos tipos salieron de la nada, nos dijeron: no se me muevan. Agarraron a mi compañero y logré salir corriendo y gritando hacia un edificio lleno de gente donde nadie salió. Sólo miraban desde la ventana. Dos tipos sentados en la plaza y ninguno de los dos se inmutó. Corrí con mi perro en brazos y a los gritos. Le robaron el reloj y las llaves de la casa a mi compañero y se fueron en un carro (le cambiaron las placas antes) No se puede ni salir a pasear el perro ya. La policía llegó a los 10 minutos”, redactó.

Los comentarios de la publicación de Meritano se llenaron de mensajes de apoyo por parte de fanáticos, amigos y colegas como Fabio Rubiano, quien redactó: “Lo siento mucho, querida Lorena. Un abrazo”.