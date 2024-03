Hijo de Shakira brilló en el Hard Rock Café de Miami y así reaccionó la colombiana

Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, ha demostrado que quiere seguir los pasos de su madre en la música. Y es que, luego de participar en la exitosa canción titulada Acróstico, el pequeño de 11 años se presentó en un concurrido lugar de Miami.

Fotos de Shakira y su hijo después de la presentación en el Hard Rock Café de Miami. Fotografía por: Captura de pantalla

La primera presentación del hijo de Shakira como baterista

Resulta que, tras su llegada a ‘la capital del sol’, el mayor de los hermanos Piqué Mebarak conformó una banda con varios compañeros de colegio.

Aunque le gusta cantar y sabe tocar el piano, Milan se desempeña en esta agrupación como baterista y sus dotes para la percusión los demostró, ante decenas de personas, en el Hard Rock Café de Miami.

Con una camiseta negra de manga corta y una cresta en el pelo, el hijo de Shakira y Piqué interpretó varios clásicos junto a sus amigos, incluida Runaway Baby de Bruno Mars.

Así reaccionó Shakira a la primera presentación de su hijo

La artista colombiana no pudo contener sus demostraciones de orgullo al ver a su hijo en el escenario. Así quedó en evidencia gracias a varios videos que otros asistentes compartieron a través de redes sociales.

Shakira estuvo en primera fila y fue una de las que aplaudió más fuerte, tal y como solía hacerlo en las presentaciones de los primeros años de colegio del pequeño Milan.

Sin embargo, la intérprete de La Tortura y Waka Waka no fue la única en reaccionar con elogios ante este pequeño concierto, pues las demás personas que allí se encontraban también lo ovacionaron en todo momento.

“Lo que se hereda no se hurta”, “este niño salió igual de inteligente y talentoso que los papás”, “esa vena artística solo la pudo sacar de una persona y con el apoyo de su mamá seguro podrá llegar lejos” y “siempre he pensado que ese niño va a llegar muy lejos y cada vez me convenzo más de esa teoría, así que guarden este comentario para el futuro“, fueron algunos de los mensajes que le dejó la comunidad internauta al hermano de Shasha en redes sociales.