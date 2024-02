Hijo de Martín Elías contó qué pasó con las herencias de su papá y de Diomedes Díaz

Diomedes Díaz cumplió 10 años de fallecido el pasado 22 de diciembre; mientras que Martín Elías, uno de sus 21 hijos reconocidos, se acerca al séptimo aniversario de su muerte.

A pesar del tiempo que ha pasado desde que partieron estos grandes exponentes de la música vallenata, hay varias dudas que rondan entre sus comunidades de fanáticos. La herencia de ambos, por ejemplo, es tema sobre el cual existen una gran cantidad de incógnitas.

¿Qué pasó con las herencias de Diomedes Díaz y Martín Elías?

Algunas preguntas sobre el destino de las fortunas de ambos cantantes fueron resueltas en días recientes por el hijo de ‘El Terremoto’, quien lleva el mismo nombre de su padre.

Así luce Martín Elías Jr. en la actualidad. Fotografía por: Cortesía Redes Sociales

En entrevista con el programa Vallenatos con Alí, el joven de 15 años aseguró que la herencia de su papá “todavía está en proceso y los bienes musicales quedan de 80 años para arriba”.

Además, aseguró que también tiene “regalías de aquí a 80 años” por parte de Diomedes Díaz, su abuelo. Sin embargo, admitió que desconoce cuánto ha avanzado el proceso con los bienes del ‘Cacique de la Junta’, sobre los cuales hay decenas de interesados.

“De lo otro no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados. En eso yo sí soy un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales”, concluyó Martín Elías Jr.

¿Los hijos de Diomedes Díaz no han heredado nada todavía?

El cantante Elder Dayán Díaz, otro de los hijos del fallecido artista, reveló que él y sus 20 hermanos solo han recibido de su padre las regalías de las canciones que, por fortuna para ellos, siguen vigentes entre el público.

“Lo que pasa es que el billete a mi papá nunca se le vio, y lo que nos dejó a nosotros fueron las regalías, que eso es vitalicio por 80 años. Cada trimestre que paga Sayco, o cualquier entidad que recauda impuestos de eso, nos sacan nuestro monto y lo dividen en 21″, explicó el intérprete de Amantes y Modo avión.

En cuanto a si el dinero que recibe de su papá le es suficiente para mantenerse, el hijo de Diomedes Díaz advirtió que, a pesar de las buenas regalías, la cifra se divide en muchas partes y no representa una suma considerable.

“Por fortuna, mi papá es uno de los artistas que más suena, aun después de su muerte. Y aunque los recaudos son buenos, con eso no vive nadie ¡Y menos con la vida tan cara ahorita!”, agregó Elder Dayán Díaz en su charla con esta emisora.