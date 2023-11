Hijo de Martín Elías causó revuelo al publicar una ecografía en redes: “En camino”

Martín Elías Díaz es un cantante vallenato que murió el 14 de abril de 2017, pero cuyo legado sigue vigente en sus hijos Martín Elías Jr., de 16 años, y Paula Elena, quien llegó al mundo el 21 de mayo de 2015.

Martín Elías Jr. tenía 10 años cuando su padre falleció Fotografía por: Instagram

¿Hijo de Martín Elías va a ser papá?

La noticia comenzó a circular entre los seguidores de ‘El Terremoto’ y algunos medios de comunicación, luego de que así lo publicara el adolescente a través de su cuenta de Instagram con una foto de una ecografía.

“A trabajar el doble se ha dicho. Sin planearlo, pero con ansias de verte, hija mía. ¡Dios sabe cómo hace sus cosas! (...) Qué linda es mi niña sonriéndose”, fue el mensaje con el que acompañó dicha imagen, y luego colgó un video en el que aseguró: “Para los que vieron la historia anterior, sí, así son los planes de Dios y son cosas que se le salen de la mano a uno, pero es una bendición y ahora a trabajar y darle más para adelante”

Como era de esperarse, el anuncio causó un gran revuelo entre los seguidores de Martín Elías Jr., así como en los de su padre y en los de Diomedes Díaz, su abuelo. Incluso, hubo quienes empezaron a especular sobre el nombre que podría ponerle y cuándo llegaría este bebé al mundo.

Martín Elías Jr. confesó que todo era una broma

Horas después de desatar decenas de comentarios y reacciones, el joven reapareció en sus historias de Instagram para contar que todo es falso y no será papá, al menos por ahora.

“Y para los que preguntan, les cuento también que se viene Navidad y se vienen las bromas ¡Se la creyeron todita! ¡Están puyados!”, concluyó el joven, quien también es cantante, dando a entender que le adelantó a sus seguidores el Día de Inocentes.

Por supuesto, los comentarios a la broma de Martín Elías Jr. no se hicieron esperar y se suscitaron por decenas. “Yo me había alegrado de pensar la alegría que podría sentir tu papá desde el cielo”, “no se vale, Martín ¡Me ilusionaste! Pensé que llegaba al mundo un nuevo bisnieto del Cacique de la Junta” y “esos chistes no se hacen”, fueron algunos de los mensajes que recibió el joven.