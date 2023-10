Hijo de Laura Tobón pasa por fuerte inconveniente de salud

Laura Tobón está a poco tiempo de volver a las pantallas colombianas, en su rol de conductora de La Voz Kids, programa de talentos musicales del canal Caracol. La presentadora, una de las más reconocidas del país, se convirtió en la favorita para estar al frente de ese concurso gracias a la gran afinidad que tiene con los niños.

A través de sus redes sociales, la bogotana contó que tuvo que hacer un pare temporal en su vida laboral a causa de los problemas de salud que ha estado atravesando su hijo Lucca.

¿Qué le pasó al hijo de Laura Tobón?

Según comentó, el niño se contagió de una fuerte gripa que, incluso, hizo que los médicos tuvieran que ordenarle nebulizaciones. La empresaria compartió una fotografía en la que se ve a su esposo Álvaro Rodríguez y a Lucca usando una careta para hacer el mencionado tratamiento.

Laura Tobón reveló que detuvo su trabajo para poder hacerse cargo de la salud de su bebé. ¿Qué le pasó a Lucca? Fotografía por: Archivo

“No saben lo que han sido los dos últimos días que he vivido, de verdad creo que uno sufre más cuando ve a sus hijos enfermos. Esta es como la tercera vez que a Lucca le da una gripa fea, fea, fea, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación y por eso es que todo se puede hacer desde la casa, sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite, no hay que ir a la clínica”, manifestó.

“Tengo tanto trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje este fin de semana súper importante, pero no pude hacerlo por quedarme con mi bebé. Las prioridades cambian. Si algo le está pasando a mi hijo yo freno absolutamente todo”, añadió la modelo de 33 años, en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo nació Lucca?

Laura Tobón y Álvaro Rodríguez se casaron en marzo del 2017 y dieron la bienvenida a Lucca, el 29 de diciembre del 2021. La modelo reveló, en octubre del 2022, que no tenía planes de tener un segundo hijo pronto, pero que no descartaba la idea.

“¿A los cuántos años desean buscar el segundo hijo?”, le preguntó un seguidor a la bogotana en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta de Instagram. “Por ahora estamos disfrutando a Lucca. No tenemos ni fecha ni planes por ahora para un segundo bebé. Pero que quiero, sí quiero”, contestó ella.