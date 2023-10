Hijo de Laura Acuña enfermó de contagioso virus: “Se les caen las uñas”

Helena y Nicolás, hijos de Laura Acuña, han sido tema de conversación entre los seguidores de su madre, luego de conocerse que ambos enfermaron al contraer un virus que ataca por estos días a cientos de niños en el país, entre ellos la hija de Andrea Valdiri.

Según informó la presentadora a través de sus redes sociales, se trata del virus conocido como ‘manos, pies y boca’, una enfermedad que, luego de fiebre y molestias en la garganta, produce un brote de dolorosas ampollas en dichas zonas del cuerpo.

“Yo digo que este virus es como el 2.0 de la viruela. Empieza con una infección en la garganta, como con placas blancas en la garganta, luego les da fiebre, a Nicolás le dio dos días de fiebre. Después de eso aparece el brote, es alrededor de la boca, en las manos, en los codos, genitales y pies; puede haber un brote más parejo en la espalda y el cuello”, explicó Laura Acuña, advirtiendo que su hija Helena apenas tuvo algunas molestias, pero por su edad no sufrió tanto como Nicolás.

La bumanguesa de 41 años mencionó que, aun cuando se dice que este sarpullido no genera molestias en el paciente, su hijo sufrió bastante de comezón e incomodidad: “Le picaba terrible y en las noches andaba desesperado con que le picaran los pies y las manos”.

Laura Acuña añadió que dichas ampollas terminan convertidas en heridas y, por eso, lo más seguro es que Nicolás pierda las uñas. Además, aprovechó la ocasión para recomendarle una receta a quienes estén pasando por la misma situación con sus niños.

Te puede interesar: Carolina Cruz: esta es la rutina para tener los glúteos como la presentadora

“Se les caen las uñas, eso es terrible. Así que hay que conseguir mata ratón, una planta de clima caliente que no es muy fácil de conseguir, al menos en Bogotá, pero que a él le funcionó muchísimo. Si no la consiguen entonces hagan agua de manzanilla, como si la fueran a tomar, pero la echan en una taza en la que puedan también meter los pies ¡Agua fría, no caliente! Y nada, tengan paciencia porque pueden pasar muy malas noches”, concluyó.

Hija de Andrea Valdiri padece misma enfermedad del hijo de Laura Acuña

La influenciadora barranquillera comentó en días recientes que Adhara, su pequeña hija, contrajo el virus ‘manos, pies y boca’ en la guardería a donde asiste, luego de que un compañerito la mordiera.

“A ella n niño la mordió en el brazo y luego le comenzó un brote en la manito. Después le dio fiebre, le dio gripa y mejor dicho... la pelada se nos tumbó. Ahora mismo tiene toda la carita brotada, y también las manos y los pies (...) Eso es un brote que está dando, así que mucho cuidado ¡Manden a sus hijos al médico! A mi bebé le mandaron muchas medicinas, así que estén pendientes de ese brotecito que comienza de la nada”, agregó.

Puedes leer también: ¿Quién es la novia de ‘El Negrito’ de ‘MasterChef’? ¡Están cerca de casarse!

Contrario a lo que hizo Laura Acuña, Andrea Valdiri no recomendó recetas para frenar los efectos de la enfermedad, pero sí dejó una seria recomendación a quienes son padres de familia: “Cositos de mi corazón, les voy a dar esta recomendación a los que son papitos. Cuando sus hijos presenten un brote, por favor no los manden para el colegio para que los demás niños no se empesten y, segundo, los tienen que mandar al médico”.