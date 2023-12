Hijo de José José se va contra el imitador de su padre en ‘Yo me llamo’: “da asco”

Yo me llamo, programa de imitación del canal Caracol, y uno de los más vistos de la televisión nacional, entregó, en su novena temporada, que finalizó hace unos días, un nuevo ganador: el doble del cantante mexicano Carín León.

Cada uno de los ganadores del programa tiene una historia en particular, sin embargo, una de las más llamativas es la de Brian Álvarez, quien imitó a José José en el 2012.

Imitador de ‘Yo me llamo’ aseguró ser hijo de José José

El cantante ganó las dos temporadas en las que participó. Primero en el 2012, cuando se dio a conocer en el país, y luego en el año 2015, cuando se hizo una versión especial con los mejores 10 imitadores de América Latina llamada Yo Me Llamo, la conquista de América. En la primera edición, en la que se ganó 500 millones de pesos tras salir victorioso, contó que era hijo del verdadero José José.

En su momento, el caldense aseguró que el cantante mexicano había llegado a Colombia en medio de sus giras de conciertos y había tenido un romance fugaz con su mamá. De aquel amorío habría nacido él, confesó durante Yo me llamo.

La prueba de José José y su imitador salió negativa

La historia se hizo tan popular que llegó a oídos del fallecido ‘príncipe de la canción’, quien accedió a hacerse una prueba de ADN. Los exámenes dieron como resultado que los dos cantantes no tenían ningún tipo de vínculo sanguíneo.

“Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo por todo lo que hablamos, creía que el examen era un mero trámite para que se confirmara todo. Estaba pensando en cómo volver a verlo, viajar a Colombia y en comenzar a recuperar el tiempo perdido, porque él me aseguró que yo era su padre, porque él le creía absolutamente a su mamá todo lo que le había platicado en torno a mí, pese a esto seguirá teniendo mi respaldo”, comentó José José, quien murió en el 2019. El músico venía luchando con un agresivo cáncer de páncreas.

Hijo de José José arremetió contra el imitador de su padre en ‘Yo me llamo’

Recientemente, en una entrevista concedida a La Red, José Joel, el hijo mayor de José José, se refirió al imitador colombiano.

“Me da lástima, me da asco, todo el adjetivo negativo es lo que me hace sentir esta persona por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene ante las cuerdas (...) O se detiene o habrá consecuencias legales (...) Tengo ganas de decirle en la cara ‘qué traes, canijo, ¿de dónde tanta mentira, tanta grosería?’”, mencionó.

En enero de este año, ‘yo me llamo José José’ habló con Semana y destacó que no tenía relación con la familia del que decía, que era su padre y que, de hecho, con algunos allegados, entre ellos José Joel, no estaba en los mejores términos.

“El tema en común (la familia de José José) que tienen es atacarme y destruirme. Se ha unido con el mejor amigo de José Joel, que es un personaje nefasto que se llama Luis en español. Me han hecho mucho daño y también a mi madre (...) Nunca he tenido una relación con ellos. Solamente con Sarita, que es la niña menor, ella es ajena a todo eso. Es una niña buena a la que han tratado de perjudicar con calumnias y mentiras”, mencionó.