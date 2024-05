Hija de Omar Geles se derrumbó en el novenario del artista: “tú significabas todo”

La muerte de Omar Geles ha dejado un sinnúmero de reacciones en redes sociales, no solo de los familiares y amigos del cantante, sino también de sus seguidores.

Omar Geles tuvo siete hijos, con tres mujeres diferentes. Fotografía por: Instagram

Han pasado seis días desde ese fatídico momento, y aunque ya pasaron las honras fúnebres, en redes sociales siguen homenajeándolo por el legado que dejó y, por supuesto, lamentado su inesperada muerte.

Palabras de la hija de Omar Geles

Como acostumbran algunas personas en el país, tras la muerte de un ser querido realizan una misa durante los primeros nueve días para honrar la memora de la persona que partió de este mundo.

Este fin de semana, mientras hacían la ceremonia religiosa, Stephani, la hija mayor del autor de Los caminos de la vida le quiso dedicar unas emotivas palabras en redes sociales, pero fue evidente su tristeza: “tú significabas todo, me duele extrañarte papito lindo de mi vida, me duele saber que no voy a volver a ver tu hermosa y divina sonrisa”, escribió en una historia junto a emoticones de corazón roto.

Los internautas no han dudado en comentar al respecto: “no es para menos es su padre y su amor único... Amor que nadie puede borrar ni olvidar”, “mucha fortaleza a toda la familia no es fácil perder un ser querido y más el que fue el mejor hij , padre, esposo, amigo de sus amigos”, “se debe sentir un corazón a medias y con los latidos bajitos, Dios llénalos de fortaleza”, “que Dios le dé la fortaleza que necesita”.

¿Quién es Stephani Geles, la hija mayor de Omar Geles?

El cantautor dejó 7 hijos, los tres menores fruto de su amor con su esposa Maren García. En total, son cinco hombres y tres mujeres. La mayor es Stephani de quien se conocen pocos detalles.

Al parecer, no heredó la vena artística del canto, pero sí estaría enfocada en el modelaje. En su cuenta de Instagram tiene 62 mil seguidores, pero solo tiene dos publicaciones que están relacionadas con su papá.

La última publicación corresponde a un emotivo video que publicó y que su padre le había enviado. El clip está acompañado de unas emotivas palabras que ella le dedicó al artista: “Mi todo, mi vida entera me dejaste sin palabras tú eres mi libro favorito, mi capítulo, mi inicio, mi nudo, mi desenlace, mi fin💔eres mi todo por siempre y para siempre papito lindo de mi vida, me duele mi vida me duele el alma me duele tanto todo que ni sé dónde es que me duele papito, te extraño desde ya yo no sé cómo voy a hacer no sé qué voy a hacer sin ti, si tu sonrisa hermosa y divina se me acabó mi felicidad. NUNCA entendí ese mensaje en ese momento y no lo quiero entender ni hoy ni nunca, nunca, nunca, en mi vida, ¿por qué papi, por qué? TE AMO CON TODA MI VIDA ENTERA @omargeles te seguiré escribiendo por siempre y para siempre, aunque no me contestes nunca lo voy a dejar de hacer mi amor lindo de mi vida mi chocolatín mi negrito hermoso. No entiendo nada”.