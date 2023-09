Hija de Luz Mery Tristán que estuvo en ‘MasterChef Junior’

Recientemente, en medio de un concierto de Karol G, Valeria, hija de la fallecida patinadora colombiana Luz Mery Tristán, rindió homenaje a su mamá e hizo un llamado en contra de la violencia contra la mujer. Valeria es recordada por su participación en MasterChef Junior.

Hay que recordar que el concurso, antes de tener celebridades, contaba con la participación de cocineros aficionados. En una de las versiones, los invitados a la cocina eran niños y adolescentes. El concurso gastronómico se desarrolló en el 2015 y tuvo como ganadora a Yulitza Sarmiento.

Fue en aquel programa que Valeria, hija de Luz Mery Tristán, hizo su primera aparición en la televisión colombiana. En abril del año 2022, siete años después, fue invitada a participar en un capítulo especial. La joven y sus compañeros del programa volvieron a ponerse los delantales y vivieron momentos emotivos.

“Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Tuvimos la oportunidad de revivir la mejor experiencia de nuestras vidas en esta cocina que nos vio cocinar, crecer, reír, saltar y llorar. Ya son 7 años desde la primera vez que dijimos, ‘¡Si Chef!’, y pasamos de ser Junior a celebrity con Jorge Rausch Nicolás de Zubiría y ahora Chris Carpentier. P.D. Extrañé gritar, ‘¡Si, Claudia!’”, escribió.

“Feliz de volver a casa, gracias a todos los que hicieron parte de esta experiencia. Por siempre”, añadió.

Es de resaltar que cuando Valeria participó, Chris Carpentier no era jurado del programa, en su lugar, estaba José Ramón Castillo, chef mexicano y experto pastelero. Valeria recordó aquel momento de su vida con varias fotografías.

Karol G hizo homenaje a Luz Mery Tristán en pleno concierto: Ni una más

En medio del luto por la muerte violente de Luz Mery Tristán, Valeria, su hija, hizo un llamado en contra de la violencia que se comete sobre las mujeres en pleno concierto de Karol G. En videos registrados por seguidores de la reguetonera que asistieron a su concierto en Miami, en Estados Unidos, se vio el emotivo momento.

La intérprete de Oki Doki detuvo su presentación para hacer mención especial a la joven que portaba un cartel en el que hablaba de su mamá. Los afiches decían: “Karol, dedícale Ocean a mi mamá que está en el cielo” y “Karol, dedícale Mientras me curo del cora a mi mamá que está en el cielo. Luz Mery Tristán”. Valeria estuvo en dos conciertos diferentes de la bichota, por lo que llevó dos carteles diferentes en cada noche.

“¡Ay no puede ser! ¿Usted vino ayer?, ¿usted era la que tenía el letrero con Ocean?, usted me hizo ese momento muy especial. Ella tenía un letrero ayer que decía: ‘Karol, dedícale Ocean a mi mamá que está en el cielo’ (...) Hoy trajo otro pidiendo que le dedique Mientras me curo del Cora a mi mamá que está en el cielo (...) mi reina vamos a cantar esa canción y la vamos a cantar del alma”, comentó Karol G cuando se dio cuenta de la presencia de la hija de la patinadora.

“Qué chimba que usted vino a vivir eso conmigo esta noche, muchas gracias”, continúo. Mientras Karol hacía el homenaje a Luz Mery, las cámaras enfocaban a la joven que, en medio de lágrimas decía: “ni una más”. Karol G repitió el mismo mensaje en voz alta: “ni una más”.