Hija de Jota Mario reaccionó a rumores de sus supuestos hermanos no reconocidos

Jota Mario Valencia murió el 6 de junio del 2019. La noticia conmocionó al mundo de la televisión en Colombia, pues era considerado uno de los mejores presentadores del país. Hizo parte de Caracol Televisión y RCN Televisión en programas como Sábados Felices, Día a Día, Muy buenos días, entre otros.

Aunque han pasado cinco años, sigue siendo recordado por sus familiares, amigos y seguidores, quienes a través de las redes sociales expresan su tristeza por su ausencia.

Jota Mario

¿Jota Mario Valencia tuvo un hijo no reconocido?

Esta semana se hizo viral un video de un hombre que dice ser hijo de Jota Mario. De acuerdo con lo que afirmó, su mamá biológica lo regaló a una enfermera de la Clínica Marly, en Bogotá, quien se convirtió en su madre de crianza.

¿Qué dijo la hija de Jota Mario?

Fruto de su amor con Marcela Abello, su primera esposa, Jota Mario Valencia se convirtió en padre de María José y Simón, con quienes aparecía constantemente en redes sociales expresando su orgullo de ser su papá.

Al conocerse la noticia del supuesto hijo no reconocido, María José no se quedó callada y a través de sus redes, aprovechando la pregunta de un seguidor, negó tener un hermano más. “¿Tienes más de 2 hermanos?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Falso. Tengo UN solo hermano. El resto es puro cuento”. Con esas breves palabras, la joven desmiente la versión de Sandro Raúl Castro.

Vale la pena aclarar que esta respuesta no es reciente, sino que la escribió en el 2020, cuando un hombre identificado como Alejandro Ávila, quien en ese momento tenía 43 años, también aseguró ser hijo no reconocido de Jota Mario.

De acuerdo con información que se reveló en ese año por la Agencia de Periodismo Investigativo, Ávila supo que, supuestamente, Valencia era su padre el mismo día de su deceso, pues, al parecer, su madre en medio de lágrimas, le reveló detalles del romance tras el acontecimiento. De igual manera, supuestamente su progenitora, identificada como Teresa de Jesús Ávila Fula y el presentador, se conocieron en el año 1975 cuando ella trabajaba en labores domésticas en una casa ubicada en el barrio La Soledad, en Bogotá.

“La esperaba a la salida de la casa y hacían paseos de barrio en donde fueron creando una relación clandestina en la que no estaba muy de acuerdo Teresa, pues ella quería una relación formal a la que no estaba dispuesto Jota Mario”, mencionó en ese momento el supuesto hijo no reconocido de Jota Mario a las autoridades.

¿De qué murió Jota Mario?

Días previos al 6 de junio del 2019, el presentador había acudido al centro médico luego de presentar un dolor de cabeza intenso, mareos e insensibilidad en uno de sus brazos. Inmediatamente, el presentador fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde, posteriormente, falleció. Malka Irina Piña, Gerente del Hospital Bocagrande, de Cartagena, reveló a través de un parte médico que “el paciente había ingresado con una sintomatología neurológica que evolucionó de una manera negativa y producto de ello se desencadenó en la muerte del paciente por un paro cardiorrespiratorio”.

La noticia de su muerte enlutó a todo el país. A través de las redes sociales, sus seguidores aun continúan dejando múltiples mensajes recordándolo. “Lo extrañamos los colombianos con su gran programa en las mañanas”, “Ay nuestro Jotica del alma”, “hasta nosotros que solo lo conocimos por una pantalla lo amamos y le extrañamos.”, “Jotica feliz en santo descanso”, “Jota hermoso, eras un gran ser humano”.