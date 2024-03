Hija de Jorge Alfredo Vargas impactó con canción en ‘La Voz Kids’

Además de ser uno de los presentadores más famosos y queridos de la televisión colombiana, Jorge Alfredo Vargas, es el padre de una de las artistas revelación de los últimos años en el país: Laura Maré. La joven cantante que en la actualidad tiene más de 64 mil seguidores en su cuenta de Instagram, tiene a su nombre canciones como Sabor a coco, Isabela y Razones.

Puedes leer también: ‘La casa de los famosos’: así se veía Melfi en su adolescencia

Recientemente, la intérprete estuvo sorprendiendo gracias a su presencia en el diamante de La Voz Kids, concurso de talentos musicales del cana Caracol. Allí, la cantautora estuvo compartiendo con los niños y hablándoles de cómo ha sido su camino en un mundo tan exigente como el de la industria musical.

Además de charla con sus pequeños colegas, la joven puso a bailar al panel de entrenadores, que este año está compuesto Aleks Syntek, Greeicy Rendón y Andrés Cepeda. Laura cantó su tema No pasa nada, un flamenco que emocionó a todos en el set de grabación.

“Los sueños se cumplen nivel La Voz Kids Colombia. Gracias hasta el infinito por este momento, nunca se me va a olvidar. Nada más emocionante que nuestro flamenco llegando a los corazones que necesitan acordarse que no pasa nada y que van a volver a bailar (...) Cantamos No Pasa Nada en La Voz Kids. No saben cuantas veces soñé con este momento y no puedo creer que se hizo realidad en frente de semejantes jurados y cantando una de mis canciones. Gracias La Voz Kids Colombia por llenar nuestro país de sueños y por cumplir el de mi niña interior”, redactó al compartir el video de su presentación en la competencia que espera encontrar a la mejor voz infantil del país.

Te puede interesar: Gabriela Tafur habló de lo difícil de organizar su boda con Esteban Santos

Este no ha sido el único sueño cumplido de Laura, de hecho, fue a mediados de febrero que anunció su concierto Amores prestados en el auditorio Sonia Fajardo de Bogotá, evento que tras dos días de su anuncio ya no tenía boletas disponibles. El encuentro musical se llevará a cabo el próximo 12 de abril.

“Sold Out en dos días Bogotá. No sé ni que escribir para darles las gracias por hacer estos amores prestados, amores suyos. Gracias hasta el infinito, nos vemos el 12 de abril para cumplir este sueño juntos. No puedo de la emoción, solo quiero llorar”, redactó al anunciar la noticia.