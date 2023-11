Hija de Gregorio Pernía reapareció tras ser hospitalizada ¿De qué enfermó?

Luna Pernía es la única mujer entre los cuatro hijos de Gregorio Pernía, y es también quien más suele aparecer públicamente junto al famoso actor. De hecho, hace dos años se coronaron campeones de Así se baila, un concurso televisivo de baile que enfrentó a celebridades de toda América Latina.

No obstante, lejos de la farándula y las cámaras, la joven de 17 años se ha convertido en noticia por los fuertes problemas de salud que enfrentó en días recientes.

Gregorio Pernía y su hija Luna Pernía Fotografía por: Premios HEAT 2023

¿Qué pasó con Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía?

Luna del Mar, quien se encuentra estudiando actuación para seguir los pasos de su papá, fue quien se encargó de contar que está en plena recuperación, tras haber sido hospitalizada por fuertes dolores en su abdomen. Lo hizo a través de una publicación que compartió en sus redes sociales.

“No sé si sepan, pero recién atravesé una hospitalización que me hizo poner los puntos sobre las íes respecto a mi salud y lo que yo daba por sentado (...) Un dolorcito en mi abdomen, que yo creía que era solo eso, resultó dejándome varios días hospitalizada. Fue bastante duro y lastimosamente aprendí a las malas que uno sin salud no es nada”, comentó inicialmente.

En cuanto a las razones que llevaron a la hija de Gregorio Pernía a estar internada en un hospital, sus palabras dejaron entrever que conductas alimenticias poco saludables fueron las causantes de esta situación.

“Creía que mi cuerpo era lo suficientemente fuerte como para resistir el desorden en el que uno se ve envuelto en el día a día. Hablo de comer a deshoras, no comer, comer mal, entre otros (...) Perdí muchísimo peso mientras me recuperaba y me sentí culpable por el tiempo que di por sentado el cuidado de mi alimentación y mis hábitos saludable (...) En definitiva, fue un proceso que me hizo reflexionar acerca de la vida en general. Me ayudó a perdonarme y a poner mi salud primero que cualquier cosa”, agregó.

Ahora Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía, enfrenta las críticas por su apariencia

En medio de su recuperación, la menor de edad ha sido víctima de la crueldad por parte de quienes opinan sobre su cuerpo.

“En los últimos días que alguien me dijera: ‘Estás muy demacrada’, me afectó diferente. Porque la gente desconoce las luchas internas del otro y para mí esta ha sido una lucha de años. Soy una persona de contextura delgada. En algún momento sí dejé que la sociedad decidiera por mí qué significa verse bien. Por eso ser siempre más flaca lo llegué a ver como un logro, pero está ese otro pedazo de mundo que te va a decir todo lo contrario. Que: ‘Qué raquítica, qué llevada’. No esperes decirle ese tipo de cosas a una adolescente entre sus 13-17 años y que no se sienta afectada”, concluyó.