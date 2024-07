Hija de Felipe Arias, de ‘Noticias RCN’, padece serios problemas: “Me está costando”

Felipe Arias es un presentador y periodista con amplio reconocimiento entre el público colombiano gracias a los 22 años que lleva como parte del equipo de Noticias RCN. Además, trabajó en Telefutura de Miami y Noticias Univisión en Nueva York.

La amplia trayectoria del manizaleño en medios de comunicación le ha hecho ganar una gran cantidad de seguidores, quienes permanecen al tanto de cualquier detalle sobre su vida privada, la cual comparte junto a Viviana Montenegro, su esposa, con quien tiene tres hijos: Pablo, Martín y Sofía.

Hija de Felipe Arias se desahogó por problema que padece

Por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Arias Montenegro sorprendió en días recientes a sus amigos y seguidores tras informar que detectó un patrón en su comportamiento por el cual está preocupada.

“Quiero contarles la realidad de lo que es ser una persona muy perfeccionista y quiere controlar todo. Poco se habla de lo mucho que sufrimos las personas que somos así. Entonces lo voy a hacer hoy. Por eso hablemos, soy una persona que siempre, siempre, siempre quiere hacer todo perfecto. Me exijo demasiado a mí misma e incluso a los demás para asegurarme de que todo salga como yo creo que es perfecto. Cuando yo me doy cuenta de que hay que se sale de mis manos y no puedo controlar, me da muchísima ansiedad y me estreso a un nivel demasiado, demasiado alto”, comentó la hija de Felipe Arias entre lágrimas.

“Para darles un ejemplo les voy a hablar de una situación, a mí armar horario me da demasiada, demasiada ansiedad. Tengo que meter horario para la universidad pasado mañana y obviamente llevo ya varios días armándolo y absolutamente nada me cuadra Es una de esas cosas que me queda muy difícil controlar y hoy me está costando mucho”, agregó Sofía Arias.

Por último, la hija del presentador de Noticias RCN recordó que sus niveles de estrés han llegado, incluso, al punto de llevarla de urgencias al hospital: “Sé que es una bobada que esté llorando, es que hasta yo me frustro, pero tengo traumas de un semestre”.

¿A qué se dedica la hija de Felipe Arias?

Además de ser tener una gran cantidad de seguidores en redes sociales, por lo que ha sido elegida como imagen publicitaria de varias marcas, Sofía está dedicada a su carrera universitaria. Y aunque no se sabe con exactitud qué estudia o en dónde, se presume que la joven habría seguido los pasos de su papá en el periodismo.

En un video que Felipe Arias compartió en 2021, por ejemplo, quedó al descubierto la pasión que tiene Arias Montenegro para la presentación. Razón por la cual el presentador le entregó un valioso consejo.

“Mi hija Sofía sueña con ser periodista y con llegar a presentar. Aunque la he dejado en libertad de escoger lo que le guste y quiera dedicarse en la vida, veo su gran pasión por esta profesión. Le he dicho que hay que estudiar mucho, prepararse y hacer una larga carrera como reportera para llegar allí. Considero que tiene potencial y muchas ganas, pero falta mucho trabajo ¡Que sea lo que Dios quiera! Siempre la apoyaré en lo que ella decida. Dale duro, mi Sofi. Te amo”, escribió el presentador de Noticias RCN por medio de una publicación de Instagram.