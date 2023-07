Hija de Diomedes Díaz se fue en contra de quienes critican su vida privada

Diomedes Díaz tuvo 28 hijos reconocidos, entre estos a Betsy Liliana Díaz, conocida también como Lily, quien es toda una figura de redes sociales, pues acumula millones de seguidores en estas plataformas.

Como cualquier otro personaje público, la joven barranquillera ha enfrentado una gran cantidad de críticas por diversas razones. Incluso, durante su embarazo, decenas de internautas se burlaron de su apariencia y ella tuvo que exponerlos para parar los comentarios.

Sin embargo, la hija de Diomedes Díaz no deja de ser cuestionada, muestra de ello fue lo sucedido en la mañana del 18 de julio, cuando un internauta le preguntó por qué suele mantener en privado algunos aspectos de su vida, teniendo en cuenta que es toda una personalidad.

Fotografía por: Instagram Betsy Liliana Díaz

Un poco contrariada por el comentario de esta persona, Lily Díaz dejó en claro que la vida pública y privada son dos temas muy diferentes, por eso ella ha buscado que sus seguidores y hasta detractores tengan respeto por su intimidad.

“No señorito, no se me confunda, que uno sea una figura pública no quiere decir que deba estar publicando mi vida privada porque es precisamente eso, algo íntimo y privado”, aseveró.

Te puede interesar: Jenn Muriel sorprendió a sus seguidores con una buena noticia: “Soy mamá”

Posteriormente, la hija de Diomedes Díaz se adelantó a quienes suelen justificar su intromisión y señaló que comparte algunos momentos de su vida en redes, como cualquier otra persona, pero eso no quiere decir que deba dar a conocer hasta el más mínimo detalle: “Que yo comparta cosas bonitas de mi vida por aquí no quiere decir que quienes están detrás de una red social puedan invadir algo más allá”.

Hija de Diomedes Díaz habló sobre su supuesta separación

Son varias las veces en que Lily ha pedido respeto por su privacidad, como hace algunos meses, cuando se refirió a los rumores de divorcio que rondaban a su alrededor.

“El día que yo tenga algo que contarles sobre mi vida privada lo haré, pero por el momento no tengo nada de qué hablar ¡No se estén dando mala vida ni preguntando sobre el mismo tema!”, explicó en un principio la comunicadora social y periodista.

Puedes leer también: Alina Lozano y su ‘ataque de celos’ con ex de Jim Velásquez

Posteriormente, la influenciadora aseguró que a pesar de haber publicado mucho sobre su relación, desde hace un par de años, tras el nacimiento de su hijo Emmanuel, decidió ser más reservada para proteger al niño.

“Yo creo que quienes son mamás me entienden y es que cuando tienes tantas personas que te siguen y conocen de tu vida, se sienten con el derecho de saber mucho más, aunque no debería ser así. Ya soy mamá, por ende todas las decisiones que tome e información que yo difunda repercuten en mi hijo”, agregó.