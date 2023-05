Hija de Darío Gómez contó que el cantante trató de comunicarse con ella ¿qué dijo?

El 26 de julio de este año será el primer aniversario de fallecimiento de Darío Gómez, más conocido como ‘El Rey del despecho’. El intérprete de éxitos como La tirana, Sobreviviré y Nadie es eterno, sufrió un infarto a sus 71 años, fue velado durante cuatro días en el Coliseo Yesid Santos y luego sepultado en el Cementerio Campos de Paz en Medellín.

Te puede interesar: Foto: ¿Yailin reaccionó a la dedicatoria de Anuel AA a Karol G?

Su familia, amigos y fanáticos aún lo recuerdan, lloran y homenajean con sus canciones, entre ellos Catalina Gómez de 38 años, fruto del matrimonio entre el cantante y Olga Lucía Arcila, que finalizó en el 2016, tras más de 30 años juntos. La hija del antioqueño usó sus redes sociales para interactuar con sus 25 mil seguidores y responder interrogantes sobre el fallecido.

¿Darío Gómez se le apareció a su hija Catalina?

Hace unas horas, Catalina Gómez reveló que ha sentido en varias ocasiones la presencia de su padre desde que murió. Aunque sería difícil de creer para varios escépticos, otras personas a su alrededor también lo han sentido, lo que confirmaría que ‘El rey del despecho’ estaría tratando de comunicarse con sus allegados desde ‘el más allá'.

Más sobre Darío Gómez: Darío Gómez: conoce a su última pareja El cantante de música popular, Darío Gómez, habría tenido una relación sentimental durante doce años con una misteriosa mujer ¿De quién se trata? Me interesa Darío Gómez: conoce a su última pareja Foto: conoce a Daniela, la nieta de Darío Gómez que inspiró la reconocida canción En el 2002 el artista compuso la canción 'Daniela'. Vea más Foto: conoce a Daniela, la nieta de Darío Gómez que inspiró la reconocida canción

“La más bonita fue en la casa finca cuando armamos el telescopio que él le entregó a mi niño y en ese momento ya nos íbamos a venir para Medellín, nos estábamos despidiendo y en ese momento mi papá dijo ‘Cata’, yo creí que yo estaba mal o que estaba loca y yo simplemente miré y pregunté ‘¿alguien me llamó?’ y me dijeron ‘No Cata, fue tu papá'. Ocho personas más lo escucharon entonces fue algo maravilloso y súper lindo”, contó.

Vea también: Nanis Ochoa respondió a rumores de ruptura con Juan Pablo Navarrete ¿Qué dijo?

¿Quién era la pareja de Darío Gómez?

A pesar de no alejarse de su exesposa Olga Lucía Arcila, pues ella fue su mánager hasta el día de su muerte; Darío Gómez se había dado una nueva oportunidad en el amor algunos años antes de fallecer con Johana Vargas, también conocida como ‘Nini’, quien lo acompañó por más de doce años y quien no se separó ni un segundo del féretro durante la velación del cantante. En su cuenta personal de Instagram, la pareja del artista mostraba que convivía con él y criaban juntos a sus dos mascotas cocker spaniel, Abril y Beethoven.

Sin embargo, según las recientes declaraciones de la hija del cantante, pocos sabían que Johana era también familiar del difunto. “Quiero que entiendan hoy que yo no la veo como una amiga de mi papá, la veo como una familiar de mi papá, ella no se llama solo Johana Vargas, ella también es Gómez, ella es sobrina de mi papá porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Myriam Gómez, ella tiene tres hermanos a quien mi papá y mi mamá desde muy chiquiticos les dieron una finquita en La Tebaida, le tendieron la mano y ella pagándole a mis papás metiéndoseles en el hogar a mis papás desde sus quince añitos. Yo no estoy de acuerdo con eso, a mi papá se lo perdoné en vida y a ella también, yo no le tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que no voy. Mi mamá nos crió muy diferente, a respetar un hogar, a respetar a un hombre casado, y menos a meterse entre familia, esta niña era detrás de mi papá hasta que lo logró, pero también mi papá cedió. Como dice el dicho ‘el hombre propone y la mujer dispone’; yo no voy con eso, pero lastimosamente fue así” reveló durante la misma interacción con sus miles de seguidores.