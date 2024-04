Hija de Andrea Serna: así se distrae en el ‘Desafío XX’ mientras su mamá trabaja

Esta temporada del Desafío 2024 ha generado todo tipo de comentarios de los televidentes y usuarios en redes sociales. Caracol Televisión celebra 20 años de llevar a las pantallas uno de los realities más vistos por las familias colombianas.

Desafío XX Fotografía por: Cortesía

En los últimos cuatro años, el concurso se ha venido realizando en Tobia, Cundinamarca en un lugar especial donde se realizó una “pequeña ciudad” para que los participantes convivan y realicen sus pruebas en los diferentes boxes. Al ser en Colombia, la presentadora Andrea Serna ha tenido la posibilidad de llevar a su hija Emilia para que conviva con ella en la ‘Ciudadela’, pues las jornadas de grabación son largas y extenuantes, por lo que no puede ir a su casa en Bogotá todos los días.

¿Qué hace la hija de Andrea Serna mientras su mamá graba el ‘Desafío XX’?

Andrea Serna publica en sus redes sociales varias imágenes de lo que ocurre detrás de cámaras en el Desafío 20 años. En los videos que publica en su cuenta de TikTok, la presentadora mostró cómo la producción del programa distrae a su hija Emilia mientras ella está grabando.

En el clip se observa a una mujer haciéndole masajes a la niña, mientras ella tiene cerrado sus ojos, muy relajada. “¿Pueden creer este “descaro”? Antes de la prueba de hoy esta era la situación. Masaje y película, qué buena mezcla”.

Además de eso, la presentadora también publicó otro video donde también mostró cómo se divierten en los momentos libres que tienen. Emilia también aparece ahí: “cómo se la gozan, qué chévere, esa es la vida”, “me encanta como la pasamos de bueno en este equipo”, “tu hija muy bella”, “qué bueno que tu hija pueda estar contigo”, “chévere como la producción comparte con tu hija”.

Tensiones en el ‘Desafío XX’: fuertes peleas se vuelven tendencia

Van un poco más de ocho días desde que se estrenó la nueva temporada del Desafío XX y ya se comenzaron a ver algunas diferencias entre los participantes.

En las casas Alpha y Gamma los participantes tuvieron sus primeras peleas. Beba protagonizó un fuerte enfrentamiento entre Beba y Dickson, de Alpha, por el desempeño y la aparente debilidad de Beba y su interés por el maquillaje en medio de las pruebas.

“Yo sí lo he entendido y si se me da la p… gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me de la p… gana. Y sí, soy una reina y me gusta verme regia. Mejor húndase, mamita, y así se calla la boca”, dijo Beba.